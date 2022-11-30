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UNIQLO感謝祭登場！「限7天」全面下殺　優惠攻略快筆記

▲ UNIQLO感謝祭登場，多款熱門商品下殺優惠，還有限量滿額禮。（圖／取自 retailgazette ）
▲ UNIQLO感謝祭登場，多款熱門商品下殺優惠，還有限量滿額禮。（圖／取自 retailgazette ）

記者鍾怡婷/綜合報導

UNIQLO年度感謝祭即將開跑！12/2（五）至12/8（四）僅限7天推出「年度最強感謝祭」，包括四大熱銷機能保暖商品下殺66折，最低只要190元起，時尚抵禦最強寒流來襲，更完美應援滿滿出遊計畫，擁抱聖誕及跨年假期。還有精彩滿額禮聯名保溫杯、伴手禮美食等，快跟著《NOWnews今日新聞》一起筆記搶優惠攻略。

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▲UNIQLO自12/2（五）-12/8（四）連續七天推出「年度最強感謝祭」。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO自12/2（五）-12/8（四）連續七天推出「年度最強感謝祭」。（圖／UNIQLO提供）
本次UNIQLO年度感謝祭從12/2（五）開跑，持續到12/8（四）連續7天，多項商品下殺優惠外，還有超實用滿額禮，加碼再抽超人氣家電，冬季圍爐烤肉超方便，趕快將詳細資訊手刀記下，以免錯過優惠！

【 UNIQLO 2022最強感謝祭五大必買清單，多款直降500元】

特級極輕羽絨連帽外套（3D剪裁）；女裝特級極輕羽絨連帽外套，原價2,490元，特價1,990元。（首降500）
女裝特級極輕羽絨背心，原價1,490元，特價990元。（首降500）
男裝 Hybrid羽絨大衣，原價3,990元，特價3,490元。（首降1,000）
男女裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM 極暖圓領T恤，原價790元，特價590元。（首降200）
工裝風多口袋束口褲 ，原價1,290元，特價990元。

【滿額好禮開搶，加碼抽超人氣家電】

（1）首三日滿額贈：12/2（五）-12/4（日）單筆消費2,500元，並掃會員條碼，即送BRUNO獨家首次聯名保溫杯乙個，每日限量，送完為止。
（2）後四日滿額贈：12/5（一）-12/8（四）單筆消費滿1,000元，並掃會員條碼，即送台灣四大區域人氣伴手禮乙份，蒐集品嚐在地驕傲的甜蜜滋味！每日限量，送完為止。
（3）七天加碼禮：12/2（五）-12/8（四）於網路商店/實體店舖單筆消費1,000元（實體店舖需掃會員條碼），就有機會把BRUNO超人氣風格家電帶回家，預計1/12（四）於UNIQLO官網頁面公佈中獎名單。
（4）網路商店獨家：12/5（一）-12/8（四）於網路商店單筆消費滿1,000元，送在地伴手禮京盛宇祝福御守袋茶，每日限量，送完為止。

【享免費停車優惠】

為讓感謝祭期間消費者更加輕鬆選購，12/2（五）-12/8（四）凡至全台UNIQLO路面店消費，不限金額，憑當日發票即享當日免停車費優惠，至多折抵2小時。

▲BRUNO超人氣風格家電開抽（左）；BRUNO獨家首次聯名保溫杯（右）。（圖／UNIQLO提供）
▲BRUNO超人氣風格家電開抽（左）；BRUNO獨家首次聯名保溫杯（右）。（圖／UNIQLO提供）

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