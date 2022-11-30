「難道金馬也要白紙革命？」國民黨團籲小三通春節前恢復

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金門選區立委陳玉珍表示，金馬小三通對金門民眾來說事關緊要，金門地區已經做過民意調查，有七成民眾支持立即恢復小三通，上周也收到8,275位金門居民的連署書，希望蔡政府能夠立即恢復小三通。
陳玉珍指出，因應疫情所需而暫停關閉的小三通，已經造成金門地區觀光產值70多億元損失。行政院長蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS(海關檢查(customs)、證照檢查(immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(quarantine)、安全檢查及航空港口保安(security))已經解散。
但事實上，她在11月15日已委請廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮，親自前往大陸小三通碼頭的CIQS是否已經撤除？答案是仍在小三通碼頭運作中。蘇貞昌院長所稱的小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。
陳玉珍表示，選前，金馬人民可以理解蔡政府為了選舉相關考量，不開放小三通，但是現在選舉已經塵埃落定，執政的民進黨政府，是不是可以苦民所苦，體諒大陸台商、台幹，因小三通可以省下返往的時間和金錢？陸委會口口聲聲說會找個適當的節日開通，那麼12月22日是冬至，傳統冬至是全家團圓的日子，陸委會可否在冬至這天恢復小三通復航？
倘若真的準備不及，明年農曆春節是最好開通的時刻，因此陳玉珍誠摯地呼籲民進黨政府，傾聽離島子民的心聲，盡速開放小三通；而現在，已經沒有任何阻礙，請不要一直為難自己的國人。
馬祖選區立委陳雪生表示，恢復小三通，是金馬民眾的期待，但蔡英文總統曾說兩岸正處於兵兇戰危，兩岸始終處在平行線，無法取得共識。他曾在總質詢時呼籲行政院長蘇貞昌、陸委會盡速恢復恢復小三通，陸委會也多次對外宣稱，會在適當的節日，恢復小三通的開通。
陳雪生質疑，陸委會所謂的適當節日，是農曆春節？還是冬至？小三通的關閉，是為了因應疫情，透過雙方航商互相協調，而不是蘇貞昌院長口中所謂恢復小三通，需要政府與政府間的對談。陳雪生指出，航港局和對岸都有暢通的聯繫管道，地方政府與對岸也有密切聯繫，雙方人民都也高度意願恢復暫停2年的小三通復航。
陳雪生強調，馬祖地區人民非常期待小三通的復航，至少在農曆春節以前，更希望藉由小三通的開通，磨擦出兩岸和平的火花，藉這一點點、一絲絲的線，讓兩岸和平，不要戰爭。陳雪生表示，大陸近期發生白紙革命，希望行政院能夠聽到金馬民眾的心聲、體察民意，難道也要金馬人民發起白紙革命嗎？