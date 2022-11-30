美發布中國軍力報告　示警「這一年」恐對台發動軍事攻勢

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美國國防部估計，中國現役核彈頭庫存已超過400枚，而中共的計畫是在2049年前打造「世界級」軍隊，若按中國去年加速核擴張的步伐，到了2035年中國恐坐擁1500枚核彈，這凸顯出中國的空軍力量日益精進。另外，中國目前擁有全世界最大的海軍陣容，具備340艘軍艦和潛艇，以及全球第3大、區域最大的空軍部隊，包含超過2800架軍機，其中約2250架為戰機。
報告中也列出中共對台的「4大可能軍事行動」，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲與入侵等。中國可能針對台灣周圍實施海空軍事行動，包含越過台灣海峽中線、切斷台灣進口資源、奪取外島與大規模飛彈攻擊等逼迫台灣投降，報告指出，共軍計劃在2027年前加速軍力整合發展，若達成目標，中共在尋求統一台灣時將會有更好的軍事工具。
此外，美國國防部也警告中共會利用資訊戰對台灣發動經濟與政治行動，藉滲透台灣試圖改變民眾觀感、削弱民眾對領導者的信心，進一步孤立台灣政府與人民，控制國際輿論；影響力作戰也在經濟、外交領域試圖壓迫台灣，例如趕在台灣申請加入「CPTPP」一週前也申請加入。
報告表示，美國認為北京當局作法旨在孤立台灣，因為中共明知自己遵循CPTPP規範有難度，但執意提出申請的目的就是為了孤立台灣的經貿連結，限制CPTPP成員在沒有北京意見或參與下，建立區域經濟行為準則的自治能力」。
報告內也提及類似控制輿論、瞄準對北京戰略軍事目標有利的做法，例如援助疫苗時談「政治條件」，將台灣排除在世界衛生大會（WHA）或其他國際組織之外、切斷與台灣邦交，或以參與「一帶一路」倡議、將他國的「一中政策」與中國的「一中原則」相提並論，錯誤營造國際廣泛支持中國對台灣的主張等。