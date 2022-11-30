巷仔內／新疆惡火燒出中國公民覺醒！中共垮台有望嗎？

美發布中國軍力報告　示警「這一年」恐對台發動軍事攻勢

▲美國國防部29日發布中國軍力報告，其中列出中共可能對台4大軍事行動、共軍加速核武擴張、影響力作戰等。圖為中國軍演。（圖／中國國防部）
▲美國國防部29日發布中國軍力報告，其中列出中共可能對台4大軍事行動、共軍加速核武擴張、影響力作戰等。圖為中國軍演。（圖／中國國防部）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國國防部今發布最新的《中國軍力報告》，其中盤點中共對台的4大可能軍事行動、估計中國現役核彈頭庫存，並提及美國高層認為中國搶先對「跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP）」提出加入申請的原因；報告內五角大廈也指出依照目前中國製造核武速度，到了2035年將擁有多達1500枚的核彈頭存量，2027年中共將達成建軍目標，更有能力統一台灣。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國防部公布長達196頁的《中國軍力報告》，內容涵蓋中國在2021年的各項軍事活動並詳述其軍事發展及對外作為，美國防部依「2000財政年度國防授權法」（NDAA）向國會報告，內容有不少篇幅談及台海情勢，例如中國過去一整年來變本加厲地於台海進行挑釁和破壞穩定行徑、頻繁進行奪島演習，也提到除了軍事外，在外交、經濟、政治等領域的施壓。

美國國防部估計，中國現役核彈頭庫存已超過400枚，而中共的計畫是在2049年前打造「世界級」軍隊，若按中國去年加速核擴張的步伐，到了2035年中國恐坐擁1500枚核彈，這凸顯出中國的空軍力量日益精進。另外，中國目前擁有全世界最大的海軍陣容，具備340艘軍艦和潛艇，以及全球第3大、區域最大的空軍部隊，包含超過2800架軍機，其中約2250架為戰機。

報告中也列出中共對台的「4大可能軍事行動」，包括海空封鎖、有限度武力行動、飛彈空襲與入侵等。中國可能針對台灣周圍實施海空軍事行動，包含越過台灣海峽中線、切斷台灣進口資源、奪取外島與大規模飛彈攻擊等逼迫台灣投降，報告指出，共軍計劃在2027年前加速軍力整合發展，若達成目標，中共在尋求統一台灣時將會有更好的軍事工具。

此外，美國國防部也警告中共會利用資訊戰對台灣發動經濟與政治行動，藉滲透台灣試圖改變民眾觀感、削弱民眾對領導者的信心，進一步孤立台灣政府與人民，控制國際輿論；影響力作戰也在經濟、外交領域試圖壓迫台灣，例如趕在台灣申請加入「CPTPP」一週前也申請加入。

報告表示，美國認為北京當局作法旨在孤立台灣，因為中共明知自己遵循CPTPP規範有難度，但執意提出申請的目的就是為了孤立台灣的經貿連結，限制CPTPP成員在沒有北京意見或參與下，建立區域經濟行為準則的自治能力」。

報告內也提及類似控制輿論、瞄準對北京戰略軍事目標有利的做法，例如援助疫苗時談「政治條件」，將台灣排除在世界衛生大會（WHA）或其他國際組織之外、切斷與台灣邦交，或以參與「一帶一路」倡議、將他國的「一中政策」與中國的「一中原則」相提並論，錯誤營造國際廣泛支持中國對台灣的主張等。
 

連按讚都有罪？中國網路審查升級　網信辦擬嚴懲翻牆行為

高喊習近平下台！北京、上海多地民眾「反封控」抗爭蔓延

巷仔內／新疆惡火燒出中國公民覺醒！中共垮台有望嗎？

全員出逃！網瘋傳廣州「全域封控」　國道、車站被塞爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀