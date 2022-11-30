特企／喜迎萌兔年！夢幻琉璃擺飾造新美夢

2023癸卯兔年即將到來，討喜可愛、純潔善良又機敏聰慧的兔子，自古以來因為常伴人們生活左右，所以成為十二生肖中人類賦予最多文化意涵的動物之一。生肖兔雖然不像龍或馬那麼熱門，但人們仍然以諧音賦予它吉祥正面的意含，像是「宏兔大展」「前兔似錦」「揚眉兔氣」等。因此迎接兔年的到來，在居家佈置上不妨選幾件兔子造型的擺飾應景，增添喜氣；在送禮的選擇上，與兔子相關的禮物，相信也會受到收禮者喜愛的相目之一。為此，傢飾業者趁過年前推出生肖兔相關新品，台灣琉璃工藝文創品牌tittot琉園今年以「圖」諧音「兔」，推出系列《美夢圖》，希望在後疫情時代，帶給人們正面的夢想與希望。
在東方，不同年代的畫家常以「圖」乘載人們心中的渴望，像是代表君子的《五清圖》、象徵成功的《八駿圖》或寄情自然的《山居圖》；「圖」這個字，是描繪你我中心美好想像的藍圖。十二生肖中排行第四的「卯」兔，因「卯時」而有著黎明的意象，充滿著無限生機；可愛又毛絨絨的兔子又像雲一般，給人滿滿的療癒感，因此tittot琉園的《美夢圖》系列用紫色琉璃為基底，打造夢幻想像。
《美夢圖》系列透過不同的文化載體和工藝挑戰，演藝出各有風範的創作，有的精巧適合禮贈，有的融合西方美學而適合時尚風的居家擺設，其中像是「愛麗絲夢遊仙境」場景的設計，讓新的一年跳脫傳統，多點趣味。
「月夕花朝」以傳統剪紙藝術為靈感，並巧思將兔眼轉換為月亮。「美夢圖」透過魔法帽中蹦出的兔子，傳達迎接新事物的驚奇和喜悅，特別適合慶祝新生。作品上下部分可以分開陳列，底下的帽子作為小碟子，如玄關的零錢盤、梳妝台上的戒指盤，或過年期間擺點金幣巧克力放在客廳桌上，都很優雅。「卯喜」以「卯」字呼應卯兔，更連結台語「賺翻了」的發音，是相當討喜又容易入手的送禮小品。