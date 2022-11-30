金賢重挨轟太冷血！漠視私生子8年 一見面狠砍扶養費
曾在韓版《流星花園》演出暖男「花澤類」竄紅的男星金賢重，2014年被崔姓前女友指控家暴，重創演藝事業，儘管纏訟多年獲不起訴，今年宣布再婚還當了爸爸，上節目暢談育兒心得，企圖洗白形象，卻被資深記者爆料，他對前女友所生的小孩不聞問，事隔多年終於見面，目的卻是想砍價扶養費，挨轟實在太冷血！
記者江芷稜/綜合報導
原是韓團「SS501」成員的金賢重，帥氣外貌極受歡迎，卻被崔姓女友扯出家暴導致流產，引起軒然大波，兩人事後竟言歸於好繼續交往，崔女再度懷孕後雙方又鬧翻，家暴官司打了多年，被形容為「韓版世間情」，最後因證據不足未起訴，金賢重反告女方誣告獲得勝訴，整個局勢大逆轉，可惜事業已走下坡。
金賢重在年初演唱會上自曝再婚，想親自向歌迷報告喜訊，擄獲不少好感，這陣子升格當爸爸，他上節目暢談現任妻子是初戀女友，會努力當個好爸爸，希望獲得大家祝福，企圖扭轉昔日負面形象。
不過，資深娛樂記者李鎮浩看不下去，在YouTube影片揭開他的真面目，爆料崔女於2015年產下一子，金賢重卻從未跟孩子見過面、沒有支付扶養費，直到去年孩子都7歲了，金賢重才良心發現想清算費用。結果父子見面後，他竟提出降低扶養費的要求，表示年收入僅7,000萬韓幣（約178萬元台幣），希望能將每個月200萬韓幣（約5萬元台幣）的扶養費，降為160萬韓幣（約4萬元台幣），讓記者怒轟他個性冷血，對新生兒與私生子的態度根本是雙標。
※【NOWnews 今日新聞
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