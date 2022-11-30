中國經濟被拖垮！白紙革命效應擴散　外資紛紛減持股債

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根據《日經亞洲》報導，德意志資產管理公司（DWS）駐香港的亞太地區投資長泰勒（ Sean Taylor）在2023年投資展望會議上指出抗議活動是市場必須認真對待的事情，他表示「如果這場騷動持續下去，那麼就會增加當地的風險溢價，短期內投資人會將資金從中國撤出。」泰勒指出，該公司將在未來24至48小時內監控事態發展，「更多的抗議活動顯然將給市場帶來壓力。」
儘管中國當局頒布「防疫優化20條」來要求避免全面封鎖，但各地仍有進行封控的狀況。根據野村截至29日的估計，共有68個城市實施不同程度的封控，影響超過5.28億人，高於前一週的4.12億人，受影響的城市幾乎佔中國國內生產總值（GDP）的一半。
泰勒表示，DWS正在減持中國的股票跟債券，除非中國有明確重新開放的路線圖，否則將繼續如此操作。「實際上我們一直看壞中國，看壞中國的固定收益資產。我們認為市場的關鍵催化劑將是有明確退出清零政策的路線圖，以說服民眾它已經結束，並且接種疫苗。」
法通投資管理公司（Legal & General Investment Management，LGIM）投資策略和研究主管班尼特（Ben Bennett）表示，他預計明年中國市場將進一步調整，「我認為中國市場會在明年初某個時間點創下新低，因為投資者會對中國最快要春季才重新開放這件事情感到失望，且房地產業仍然困難重重」。報導指出，LGIM也正在減持中國股票。
穆迪投資人服務公司 （Moody's Investors Service） 副總裁佩奇（Martin Petch）表示，抗議活動如果持續下去並導致中國當局做出更有力回應，很可能會對其信用產生負面影響。「這將導致中國政治風險程度的不確定性增加，進而波及受損的信心，影響本已疲軟的經濟中的消費活動。」
雖然仍有部分外資認為，抗議活動可能加速重新開放，並且強制實施更標準化的當地規則。但高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝在2023年展望報告中指出，已經看到越來越多的投資人詢問有關減少對中國的投資。