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約高嘉瑜、林亮君「要不要吃飯」！北市警科長：被盜帳號

▲台北市議員林亮君29日在臉書發文指出，台北市警察局長保防科長林基田透過通訊軟體，詢問她「週末有沒有空、出來吃個飯」，質疑林基田是被詐騙集團冒用身份，沒想到今（30）日立法委員高嘉瑜也收到相同的詭異訊息。（圖／記者林柏年攝）
▲台北市議員林亮君29日在臉書發文指出，台北市警察局長保防科長林基田透過通訊軟體，詢問她「週末有沒有空、出來吃個飯」，質疑林基田是被詐騙集團冒用身份，沒想到今（30）日立法委員高嘉瑜也收到相同的詭異訊息。（圖／記者林柏年攝）

編輯中心/綜合報導

詐騙頻傳！台北市議員林亮君29日在臉書發文指出，台北市警察局長保防科長林基田透過通訊軟體，詢問她「週末有沒有空、出來吃個飯」，質疑林基田是被詐騙集團冒用身份，沒想到今（30）日立法委員高嘉瑜也收到相同的詭異訊息。台北市警察局證實林基田遭盜帳號，已經進行後續處理。

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林亮君貼出對話截圖並表示，自己昨天晚上收到警察局科長傳來的奇怪訊息，問她「週末有沒有空」、「出來吃個飯」，甚至還說一起聚一聚有新認識的人，「想叫上你給他們認識一下，你覺得怎麼樣？」

林亮君質疑對方身份的真實性，詢問過台北市警察局後，證實是被盜帳號。林亮君感嘆「反詐騙反到被盜帳號這樣不行喔」，連保防科科長都有可能被盜，提醒民眾收到奇怪訊息，就算是認識的人也要小心，有疑問務必打反詐騙電話。

▲（圖／翻攝林亮君臉書）
▲林亮君貼出對話截圖並表示，自己昨天晚上收到警察局科長傳來的奇怪訊息，問她「週末有沒有空」（圖／翻攝林亮君臉書）
無獨有偶，高嘉瑜今天也在臉書發文表示，昨天晚上接到聲稱是台北市警察局保防科長林基田的奇怪訊息，今天發現林亮君議員也有收到，推測這隻手機號碼應為台北市警察局保防科長的公務手機。

高嘉瑜指出，警察局回覆是被盜帳號，若連警察自己都被盜帳號，甚至成為詐騙幫兇，那民眾要如何自保？呼籲民眾多使用反詐騙電話。

▲（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜也收到相同訊息。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
對此，北市警局保防科長林基田喊冤表示，自己從沒有下載過這個軟體，莫名其妙就被盜用身份，目前已經在做後續處理及調查，也提醒民眾小心被詐騙。（編輯：孫唯容）

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