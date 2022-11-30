約高嘉瑜、林亮君「要不要吃飯」！北市警科長：被盜帳號
詐騙頻傳！台北市議員林亮君29日在臉書發文指出，台北市警察局長保防科長林基田透過通訊軟體，詢問她「週末有沒有空、出來吃個飯」，質疑林基田是被詐騙集團冒用身份，沒想到今（30）日立法委員高嘉瑜也收到相同的詭異訊息。台北市警察局證實林基田遭盜帳號，已經進行後續處理。
編輯中心/綜合報導
林亮君貼出對話截圖並表示，自己昨天晚上收到警察局科長傳來的奇怪訊息，問她「週末有沒有空」、「出來吃個飯」，甚至還說一起聚一聚有新認識的人，「想叫上你給他們認識一下，你覺得怎麼樣？」
林亮君質疑對方身份的真實性，詢問過台北市警察局後，證實是被盜帳號。林亮君感嘆「反詐騙反到被盜帳號這樣不行喔」，連保防科科長都有可能被盜，提醒民眾收到奇怪訊息，就算是認識的人也要小心，有疑問務必打反詐騙電話。
無獨有偶，高嘉瑜今天也在臉書發文表示，昨天晚上接到聲稱是台北市警察局保防科長林基田的奇怪訊息，今天發現林亮君議員也有收到，推測這隻手機號碼應為台北市警察局保防科長的公務手機。
高嘉瑜指出，警察局回覆是被盜帳號，若連警察自己都被盜帳號，甚至成為詐騙幫兇，那民眾要如何自保？呼籲民眾多使用反詐騙電話。
對此，北市警局保防科長林基田喊冤表示，自己從沒有下載過這個軟體，莫名其妙就被盜用身份，目前已經在做後續處理及調查，也提醒民眾小心被詐騙。（編輯：孫唯容）