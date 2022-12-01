限5天！7-11辛炒麵買1送1 全家哈根達斯、日本冰棒6折
超商本周限定優惠更新，這星期有超多半價泡麵、冰棒可買！7-11明（2）日起限時5天開跑，本周共祭出11品促銷，共4款商品買一送一，原味本舖杏仁茶平均15元、機能氣泡飲平均13元，而韓國熊津米漿冰棒、青梅冰棒也是任選買一送一，平均單支18元。此外，乾麵王和頌丹樂聯名的打拋豬乾麵第2件10元，平均單碗不到30元、直逼6折價。
記者黃韻文/綜合報導
除了限時5天優惠，7-ELEVEN即日起開跑全新一檔當筆購，消費不限金額、或是繳費、寄取件都可加購，像是光泉茉莉蜜茶9元、Airwaves口香糖29元，最搶手當屬農心辛炒麵買1送1，平均單袋28元，限量售完為止。另外，也可用39元加購KITTY、蛋黃哥80抽加厚純水濕紙巾，粉絲們別錯過。
全家會員優惠自即日起至12月4日前，本周海報共有11款促銷商品，買一送一唯一代表是自有品牌FMC炸醬麵，平均單包35元，而日本泡麵明星夜店炒麵鹽味祭出69元，相當於7.3折。雖然天氣變冷了，但現在吃冰最省錢，哈根達斯香草迷你杯下殺6折、特價69元；辻利抹茶、質上雪糕等高單冰棒加10元多一件，和哈根達斯一樣都是原價直接打6折。
最受消費者期待的「康康5」，明（2）日起連續五六日開跑，本周祭出大杯經典拿鐵2杯65元、大杯熱桂圓紅棗海燕窩2杯65元，如果每次兌換都搭配自備杯折5元優惠，折扣幅度就相當於買一送一，且大杯拿鐵可線上無期限寄杯、冰熱不限，每人同品項庫存上限10杯。其他買一送一商品則大推農心辣白菜泡菜拉麵，每袋平均20元有找，以辛拉麵來說已是少見的半價促銷。