不滿桃機三航廈分配規畫　華航工會籲交通部開公聽會

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部長王國材日前說，會以航線做分配，但並未定案，僅確定一航廈將由低成本航空進駐，至於二、三航廈的分配，會請民航局再做溝通、研議。
林國顯日前提到，原來是希望用聯盟，後來考量長榮、華航分屬不同的聯盟，星宇甚至都沒加入聯盟，如果把第三航廈專屬給一個聯盟的話，另外的航空公司就沒辦法進來，此外，轉機客也會在不同航廈，增加航廈之間很多的往來，所以後來用的是國籍航空公司優先進駐，並以北美轉東南亞的航線優先。
華航企業工會發言人黃慧甄表示，以航線來區分航廈，最大的問題之一就是航空公司皆有班機調度的問題，亦即飛機大都需要「接飛」，無法確定能停靠在旅客辦理報到劃位的航廈，這也導致民眾出國將面臨辦理劃位托運行李的航廈與登機門的航廈不同，而被迫在偌大的機場航廈間穿梭。
黃慧甄指出，若以工會主張的「一聯盟一航廈」，以航空聯盟來區分航廈，則可解決以上問題，不僅國人不需面臨此困境，轉機旅客亦無需擔心跨航廈轉機可能產生的不便與風險。
華航工會理事長劉惠宗說，桃園機場航廈設置是分散式航廈設計，國際潮流以一航廈一公司或一聯盟為主，包括英國希斯洛、中國首都、日本成田、美國甘迺迪機場都屬分散式航廈設計，皆以一公司或一聯盟來分航廈，讓營運資源集中在一個航廈裡，轉機旅客、乘客的登機，出境離境都在同一地點完成，省下大量營運成本。
劉惠宗認為，機場設計應以旅客便利為主，若以航線來區分航廈，可能發生旅客出關在一航廈，但飛機停在二航廈，得走過去，國內旅客都如此，更別說轉機旅客，每年有幾十萬的轉機旅客都要如此不便嗎？2018年桃機公司也體認此事，因此採行聯盟分航廈，孰料今年初以「擺不平航空公司」為由，忽然轉變成以航線分航廈，試問旅客、工作人員權益何在？
華航工會監事、機場地勤馬憶茹則說，華航在一、二航廈都有，常遇到轉機旅客要到另個航廈登機，地勤人員擔心轉機旅客迷路，必須在第一、第二航廈間穿梭，也曾發生旅客下機按照指示，要提領行李，卻來到錯誤的航廈，就須加派人力協助，直到她在國際間旅行，才發現這不正常，若採用「一聯盟一航廈」，就能有效解決這狀況。
華航工會理事、機場地勤蘇沛絃也說，現在還是有旅客搞不清楚華航分屬兩個航廈，屢屢抱怨，但也只能請旅客帶著大包小包行李，走回正確航廈報到，因為行李輸送系統不同，沒辦法提供跨航廈報到服務。有些旅客穿梭不同航廈，不熟悉航廈配置與動線，因此錯過報到時間，都會抱怨華航怎麼這麼麻煩，卻不知道航廈配置並非航空公司的問題。
王國材今天赴立法院報告前受訪指出，第三航廈，過去有談到一個航空聯盟一個航廈，這是其中一種方案，另一種是功能導向，不限航空公司、聯盟，而是依據機場運轉及旅客轉機便利性來分配。
王國材表示，疫情前最多旅運量的是從北美經桃園機場到東北亞、東南亞，一年有2000萬人次，因此目前有評估將該路線的航空公司，集中在同一個航廈，讓各個航空公司運作上較為便利，而這類航線的都是國籍航空，必須公平對待，目前仍由民航局、桃園機場公司進一步規劃，並與航空公司溝通。