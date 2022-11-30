板橋感情糾紛爆流血衝突！3惡煞持刀追砍 男子多處中刀
板橋介壽街驚傳暴力事件！昨（29）日晚20時34分，板橋介壽街一間餐飲店內，事發時黃姓員工正在上班，突然闖入3名惡煞對其持刀追砍，導致黃男左手、左手肘、左大腿、左臀及背部都遭砍，鮮血直流，緊急送往亞東醫院救治，無生命危險。隨後警方調閱監視器，在今（30）日凌晨1點30分，循線逮捕主嫌潘男4人到案說明，全案訊後依殺人未遂、妨害秩序及違反少年事件處理法移請新北檢及新北地院少年法庭偵辦。
編輯中心/綜合報導
警方指出，昨晚8點34分左右獲報，板橋區介壽街驚傳暴力事件，有3名惡煞持刀闖入某餐飲店內砍人，造成黃姓員工左手、左手肘、左大腿、左臀及背部都遭砍，所幸意識清楚，緊急送往亞東醫院救治，無生命危險。
警方立即循線追查，附近民眾表示有3人從介壽街往文化路1段某巷弄離開，經擴大調閱周邊監視器後，鎖定1部涉案小自客車，便在今天凌晨1時30分，於泰山區貴子路查獲楊嫌等3人，另循線通知主嫌潘男等4人到案說明。
根據初步了解，潘男與黃男有感情糾紛，在通訊軟體有互嗆口角，引發潘男不滿，憤而找友人前往店內理論。警方訊後依殺人未遂、妨害秩序及違反少年事件處理法，將涉案人等移請新北檢及新北地院少年法庭偵辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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