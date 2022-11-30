「山谷燈光節」在梨山、谷關閃亮登場

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交通部觀光局參山國家風景區管理處舉辦第二屆梨山谷關燈光節活動，展期至明年1月8日。除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮亮聖誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩；谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。
參山處長曹忠猷表示，國內外遊客在疫情趨緩、國門解封之際，一起來梨山、谷關一起感受有別於都會區的高山聖誕城。他也希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國也可以體驗聖誕氛圍。參山處今年在梨山已完成三處高解析度即時影像攝影裝置，遊客也可以透過網路直播觀賞全國最高的聖誕樹美景。
甫獲得今年金馬獎最佳女配角獎的泰雅族林詹珍妹，是梨山環山部落泰雅族人，金馬獎會場台上爽朗的致詞和大方的儀態，深獲觀眾喜愛。參山處特別邀請在地人林詹珍妹女士共同參加點燈晚會，與泰雅族長老共同為燈光節點燈祈福。
曹忠猷表示，去年首屆山谷燈光節受到各界熱烈歡迎，今年第二屆以「璀璨梨山」為主題打造兩棵雪松，以星空燦爛為底色，用垂吊燈柱沿著雪松樹型環繞，透過冰柱燈營造冬季落雪的樣貌，搭配圓型燈球營造北國聖誕氛圍，主燈秀搭配音樂展現燈會熱鬧感。
另外，相隔20年，梨山耶穌堂的鐘聲將於12月2日再度響起！參山處將海拔2011公尺、國內最高海拔教堂的歷史建築「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，於11月4日將大銅鐘重新掛上尖塔，試敲成功，訂於12月2日上午10點30分正式啟用，在眾人見證下敲響12鐘聲響徹大梨山，為台灣祈福，也正式宣告耶穌堂將成為梨山新地標。
參山處在梨山山區三處制高點，包括攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等三處已架設高解析度即時影像攝影機，24小時高解析度畫面美景直播，360度無死角，能調整鏡頭方向、遠近，讓民眾不錯過所有美麗的細節。