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台中市民野餐日　盧秀燕：走出戶外共享快樂

▲「台中市民野餐日」12月11日上午在中央公園登場(圖／市政府提供2022.11.30)
▲「台中市民野餐日」12月11日上午在中央公園登場(圖／市政府提供2022.11.30)

記者柳榮俊/台中報導

「台中市民野餐日」將於12月11日上午9時至12時在中央公園登場，活動首波揪團報名已送出千組野餐墊，市長盧秀燕今(30)日於台灣大道市政大樓記者會上宣布，12月3日上午8時開放第二波揪團報名，將加碼贈送300組，活動全程免費參與。盧秀燕表示，市民朋友帶著親朋好友，大家一起來野餐，除享受公園建設，也走出戶外，享受人際互動與幸福快樂的生活。 　

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盧秀燕指出，在她4年任內推動美樂地計畫，新增或改善超過200座公園及陽光公廁，就是為了讓市民好生活，讓大家走進公園好好享受。中央公園是全台最大的市區公園，幾年前她視察中央公園，想起以前在國外考察，經過公園常見有民眾輕鬆在公園、閱讀或野餐，就有這樣的構思，因此她勇敢創新開辦，目的是讓市民走出戶外聯誼、互動、聊天，互相關心，靜靜享受愉快，享受風和日麗的時光。


盧秀燕呼籲，市民發揮公德心與良善素質，活動後將現場垃圾打包帶走；她也預期會有相當多民眾踴躍參加，請市民朋友們保持快樂的野餐心情，避免為小事起爭執。


建設局長陳大田表示，市民野餐日將在台中最大特色公園場域來舉辦，活動全程以低碳、智慧、創新的城市治理概念，打造全齡友善共融空間，讓民眾帶著親友在寬廣草地、大樹下的樹蔭，以及水岸邊風景一起野餐，留下難忘的回憶，也呼籲參與活動的民眾響應低碳環保愛地球的概念，除多多搭乘大眾運輸工具外，將現場垃圾打包帶走減少垃圾產生。


活動代言人阿布表示，台中是個宜居宜旅的城市，幾週前他也特地到馬卡龍公園做開箱介紹，他說，市民野餐日辦在中央公園真的很棒，樹木比兩年前更茂盛，讓民眾可以在大樹下的樹蔭下野餐。


建設局指出，野餐日活動在中央公園規劃4區野餐空間供民眾休憩，同時邀約石虎家族及建設局吉祥布偶燙平小英雄，於活動現場與民眾同樂，大人小孩一起享受親子美好互動時光；活動現場每區均提供輕音樂饗宴，且有故事媽媽帶領導讀的「兒童好讀區」，設置多種童書，也有行動圖書車，民眾可現場借書，讓大家可盡情在綠地上共度閱讀時光，另有團康哥哥、姐姐帶領小朋友一齊遊戲的「親子互動遊戲區」，讓家長可以享受輕音樂表演，在孩子們愉快的嬉鬧中，舒緩疲憊的身心靈，打造城市幸福感。


建設局說，台中市民野餐日將自12月3日上午8時開放第二波揪團報名及贈送野餐墊，有意參加民眾活動詳情請上市府官網或活動報名官網查詢，另活動免費參加，也可自備野餐墊到訪中央公園同樂。

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