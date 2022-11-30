明起買台鐵車票更方便！「橘子支付」等9行動支付都能用
台鐵今（30）日舉行「台鐵行動支付啟動儀式」，自明（12月1日）起，全台各電腦售票車站售票窗口新增橘子支付、Line Pay等9家行動支付服務，提供信用卡綁定、金融卡或連結銀行帳戶，民眾即可用條碼支付被掃模式購票。
記者許若茵／台北報導
台鐵表示，繼去（2021）年9月7日台灣Pay上線開始使用後，將於明起增加「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家支付業者，於全台台鐵局191個車站436個電腦售票窗口上線使用。
今台鐵舉行「台鐵行動支付啟動儀式」，台鐵指出，相較於現行信用卡購票、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示條碼，系統就可逕行退款；另因為後端款項金流特性，進行換票或退購便當時，不論是否有差額，皆須出示條碼支付，方能完成乘車變更作業。
台鐵局長杜微分享，明天起台鐵局就有10家行動支付可在各車站售票窗口使用，邁向新的里程碑，這項進展台鐵努力了不少時日，台鐵票務系統仍在不斷擴張，明年432台多功能售票機將全數配置完成，提供給旅客更好購票環境，還會完成信用卡退票、購票退票升級服務，請大家拭目以待。
為了鼓勵旅客使用行動支付付款，台鐵指出，含2021年9月7日已上線開始使用台灣pay等10家業者推出點數回饋、現金回饋及點數加倍送等上限優惠方案，相關資訊旅客可洽各業者官網。