台中國際花毯節　接駁車5線齊發免費搭

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交通局長葉昭甫表示，台中國際花毯節是山城地區年度盛會，為方便民眾前往賞花，特別規劃早上8時至下午2時30分免費接駁車，提供豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線(展區巡迴路線)5條路線，其中東勢線及會場環線僅假日提供服務。
葉昭甫指出，外縣市民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵或台中捷運，或搭乘台鐵前來，選擇搭乘台鐵的民眾可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線前往會場；搭乘捷運的民眾可搭至捷運松竹站，出站後步行前往南興路/軍福十九路口轉乘松竹線前往會場。
葉昭甫表示，交通局因應民眾停車需求及便利性，在展區外圍規劃8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務。
另外，交通局在鄰近會場的九渠溝滯洪池旁貼心規劃身障朋友及親子停車空間，也在九渠溝滯洪池路側規劃機車停車區，讓騎機車民眾到會場旁停放後步行至會場，花毯專用停車場可提供汽車1,617格、機車2,398格停車空間。
交通局說明，中央流行疫情指揮中心宣布明日起放寬戴口罩等防疫措施，預期假日將湧入更多賞花人潮，從市區、北屯方向來的民眾建議利用太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區；豐原、東勢及石岡地區的民眾可將車輛停放在豐原轉運中心、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘豐原線、東勢線或會場環線。