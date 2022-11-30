Ivy許嘉凌梅開二度！大V婚紗超兇狠 姊姊許慧欣奇蹟凍齡
許慧欣（eVonne）2002年在樂壇初試啼聲，憑仙氣長相、甜美嗓音一炮而紅，拿下第14屆金曲獎最佳新人，2013年，她嫁給小3歲圈外男友Dennis，誕下1女，此後便定居美國，淡出演藝圈。近日許家傳出喜事，許慧欣親妹妹許嘉凌（Ivy）再批白紗，完成終身大事，夢幻海灘婚禮的現場照片曝光。
娛樂中心／綜合報導
謝怡芬（Janet）台灣時間今（30日）近中午在粉專上傳一系列照片，Ivy穿深V蕾絲曳地婚紗，與行腳節目主持人、模特兒丈夫Armando於海邊舉辦浪漫婚禮，1年多前產下1子的她，看起來身材恢復得宜，F至G罩杯雙峰呼之欲出，相當性感，好久不見的姊姊eVonne在一旁見證，新郎和親友還把Ivy公主抱，氣氛歡樂。
「我的好好好朋友結婚了！你們記得這兩位俊男美女嗎？So much love . What a beautiful wedding for a beautiful couple.」Janet在配文寫道，網友見到久違的許氏姊妹，驚喜留言：「恭喜Ivy」、「伴娘是許慧欣嗎」、「天阿！好久沒看到許慧欣和Ivy了！從未忘記他們」！（編輯：楊穎軒）