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劉雨柔離婚「醉生夢死」！以淚水換堅強：看清一個人

▲劉雨柔離婚2個多月，心情尚未平復。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔離婚2個多月，心情尚未平復。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）

記者江芷稜/綜合報導

35歲女星劉雨柔9月底和老公黃育仁離婚，終結近6年婚姻，前夫已經搬離家中；纏訟2年的更衣室被偷拍官司結果也出爐，當初陪伴在側的黃育仁，已經不在身旁，更顯內心失落，她透露失婚這2個月來，努力恢復昔日生活，想找回原本的自己，「醉生夢死的、毫無頭緒的，跌跌撞撞的，似乎看見了自己的影子，但我抓不到、我看不清、也不敢靠近，把習慣的空間騰出來之後，還剩下些什麼？」

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▲劉雨柔感慨說，一段關係看清一個人。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔感慨說，一段關係看清一個人。（圖／翻攝自劉雨柔臉書） 
▲劉雨柔努力健身鍛鍊，希望找回往日的生活。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔努力健身鍛鍊，希望找回往日的生活。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
離婚後，劉雨柔生活失去重心，原本想凍卵生子，如今希望落空，隨後與娛樂名嘴楊皓如吵架隔空交火，對方自豪婚姻幸福美滿，比劉雨柔經營得成功，以此作為人身攻擊，讓她深有感觸，在社群平台上坦言從底谷往上爬的這段過程中，「多少人在看你笑話？多少人伸出援手？多少人謊稱參與整個經過？又有多少人想趁機，把你再踢回底谷去」。

▲35歲女藝人劉雨柔和老公離婚後，首次上節目談及此事。（圖／翻攝自節目《小姐不熙娣》）
▲35歲女藝人劉雨柔和老公離婚後，首次上節目談及此事淚崩。（圖／翻攝自節目《小姐不熙娣》）
她心痛地說，「一段關係，可以讓你看清一個人，一段關係，可以讓自己無限可能」，並標註「1加1答案不會還是1」、「兩個人的意義在哪」，現在的勇敢和堅強都是淚水換來的，最終還是一個人，走在尋找自己的路途中，讓粉絲相當心疼，安慰她「我們有一天一定會遇到真正彎腰愛我們的人」、「做自己最重要，生活要快樂」、「活到最後會發現，還是對自己好一點吧！」閨密花花則喊話「你來找我，賊賊給你捏捏」，希望她不要獨自悲傷。

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