代民進黨主席！陳其邁提3工作 承諾拚市政、不參加補選
九合一選舉結果上周六揭曉，民進黨再度在地方選舉大敗；今（30）日民進黨召開敗選後首次中常會，會中中常委推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，陳其邁也在會後召開記者會發表談話。他表示，預計在1月中完成主席選舉，盡速產生下一任黨主席，而自己會以高雄市政為主，不會參與黨主席補選；最後，陳其邁表示，他要代表全黨深深一鞠躬，感謝選民給民進黨反省的機會，民進黨會深刻檢討，謙虛面對民意。隨後，他深深一鞠躬後結束整場記者會。
記者黃宣尹／台北報導
陳其邁說，這段時間臨危授命擔任代理黨主席，最重要的工作有3項。首先，要謙虛面對、徹底檢討，這次選舉輸了就是輸了，更要承認敗選，也要刻檢討哪裡做得不夠好，哪裡可做得更好，不只從候選人、競選團隊，各方面都必須瞭解。人民表達非常清楚的態度，檢討是當務之急，所以已經責成桃園市長鄭文燦擔任檢討小組召集人，會到各地方去傾聽。
第二，面對嘉義市長選舉、台北市的立委補選，中常會也已經做出決議，希望大家團結一致，能夠全力助選，利用非常短的時間全力衝刺，幫2位參選的同志加油打氣。
第三，黨主席補選選務是自己代理黨主席最重要的工作，在這之前會無縫接軌把黨務工作、補選工作持續推動，預計在1月中完成主席選舉，「我當代理主席，就是公正辦理選務，盡速產生下一任補選的黨主席」。
另外，陳其邁也說，今天是黨內前輩黃信介逝世周年，此時此刻面對選舉敗選，民進黨在懷念黃信介的同時，更需要針對國際快速變化的局勢深化改革、貼近民意，讓人民過更好生活，「我們還有很多努力空間，我們會繼續努力」。
陳其邁表示，民進黨過去也有敗選，不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭，如果沒有反省檢討，那民進黨不會贏得人民信任。接下來新的黨主席1月產生之後，相信也會進行黨務改革，並在大選團結大家，讓民進黨重新贏得人民的信任。
被問及是否參選黨主席補選，陳其邁表示，自己是辦理選務的角色，不會參選黨主席，因為高雄市政很忙，自己在高雄的時間比較多。
最後，陳其邁表示，他要代表全黨深深一鞠躬，感謝選民給民進黨反省的機會，民進黨會深刻檢討，謙虛面對民意。隨後，他深深一鞠躬後結束整場記者會。