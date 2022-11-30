搶先看朴敏英最新一人飾兩角！中韓文雙聲道呈現

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朴敏英驚喜中韓文雙聲道呈現！讓廣告更具獨特說服力
韓劇實力女神朴敏英，不愧是有著讓翻譯老師都害怕的超強中文實力 ，在廣告中以清晰的中文呈現， 一句「我穿ONE BOY衝鋒衣」更仿佛自帶ASMR一樣具有魔力！不管怕風怕雨還是怕冷 ，只要有ONE BOY衝鋒衣就都不用怕，洗腦程度絲毫不輸給ONE BOY近年來的各個廣告。如此誠意十足的廣告，讓人怎麼能不愛上代言人朴敏英呢？
廣告中一句「미세한 차이에서 느껴지는 큰 차이」替ONE BOY強力發聲，這句台詞中文翻譯為「哪怕最微小的差異，都是最遙遠的距離」直接點出就算不斷被抄襲模仿 ，也從未被超越的品牌高度。
對於總是被模仿和抄襲，ONE BOY也做出回應 表示：希望大家都可以走出屬於自己的路，對抄襲模仿者展現不凡的氣度和寬容。同時也很感謝大家雪亮的眼睛，持續認明ONE BOY！和我們一起被衝鋒衣的溫度擁抱著。
主創人員使用麗臺科技代理的NVIDIA Omniverse線上協作平台,結合UE虛幻引擎打造，並透過NVIDIA Quadro系列顯卡完成拍攝現場即時合成與剪輯的運算能力，來加速這次拍攝。拍攝到作品呈現的快速更讓身處娛樂大國的代言人都直呼：不可思議 !
ONE BOY除了是台灣服飾品牌第一家與韓星合作， 對於廣告拍攝技術上的突破， 也是業界首屈一指，這次更是亞洲第一位運用最新Omniverse科技於電視廣告的品牌，ONE BOY就是在各方面都這麼迅速敏銳，才能讓大家在最快的時間內，就看到衝鋒衣代言人朴敏英完美的廣告呈現，更享有身歷其境的超強感受 !
一人分飾兩角，朴敏英展現超強演繹能力
此次廣告中朴敏英共推薦三款衝鋒衣，科技Clo＋蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣是ONE BOY衝鋒衣熱銷經典版型，內裡與帽子處採用北極絨材質，蓄熱值CLO相較於去年更加提升，多個機能口袋，2022年式在原有的貼心設計蓄熱保暖、防潑水、反光邊條之外，新增更多款式除了素色之外還擁有多款自帶藝術感的色彩設計，女款30色、男款25色，滿足大家質感穿搭的各種需要！
科技Clo＋蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣是2022推出的新機能輕量羽絨綿，SGS防潑水五級最高等級檢測，外層防風、防潑水；內裡使用蓬鬆柔軟的羽絨棉，內外達到完美平衡，蓄熱CLO值高達2.32，榮登今年最輕盈的衝鋒外套，使用壓縮袋收納可以為行李騰出更多空間收納戰利品！是解封出國、日常露營、登山健走、聖誕出遊、過年走春的必備首選 !
All in one全方位科技Clo＋蓄熱防水三合一衝鋒衣，同樣也是SGS防潑水五級最高等級檢測，內層採姚粒絨與北極絨雙面刷毛，保暖值更高，也可配合天氣變化穿脫，一件外套三種穿法。外套內外共有八個口袋，除了防風保暖之外更具機能性！
朴敏英跟「一個男孩」一起用溫度擁抱這個冬天
國民品牌ONE BOY服飾一路走來，不斷努力提升自己為國民提供優質服務與產品，是台灣「第一」且「唯一」一家取得全球SGS ICM核可商標服飾的產業，因此才能獲得韓國極具實力演員的青睞。朴敏英透露不管路上有著怎樣的挑戰與寒冷風雨，她的個性會獨自忍受挺過、勇往直前，但台灣的民眾很幸福，因為只要穿上衝鋒衣，就能為你遮風擋雨、給你一個有溫度柔軟擁抱，所以她選擇這麼好的ONE BOY衝鋒衣 推薦給所有的消費者，實踐「用溫度擁抱你」，一穿就暖 ONE BOY衝鋒衣 。