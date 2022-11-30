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華航打造全新蔬食機上餐　米其林綠星餐點首登機

▲中華航空攜手蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌，打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點， 12 月 1 日起全新上線。（圖／華航提供）
▲中華航空攜手蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌，打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點， 12 月 1 日起全新上線。（圖／華航提供）

記者李琦瑋／台北報導

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，中華航空今（30）日指出，與蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，12月1日起全新上線，台灣地區出發的旅客可於航程前透過網路預訂，就能品嚐到經典蔬食。

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陽明春天餐廳於2021、2022 年連續2年獲米其林綠星，並不斷創新永續飲食菜單，本次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，精心設計獨家料理，寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

▲豪華商務艙／商務艙餐點，包含前菜春天盛合沙拉、主菜松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排以及湯品首烏養生湯等。（圖／華航提供）
▲豪華商務艙／商務艙餐點，包含前菜春天盛合沙拉、主菜松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排以及湯品首烏養生湯等。（圖／華航提供）
華航表示，「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選十多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。

▲華航「空中旅人純淨蔬食」豪華經濟艙餐點。（圖／華航提供
▲華航「空中旅人純淨蔬食」豪華經濟艙餐點。（圖／華航提供）
豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。

有別於以往的東方素食餐點，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理，豪華商務艙／商務艙、豪華經濟艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食（VOML）預訂；經濟艙旅客則透過特別餐中式素食（VOML）預訂。

華航表示，將持續推行機上低碳飲食文化，追求零剩食的目標。華航機上提供多元化的餐飲服務，除全新上線的「空中旅人純淨蔬食」外，尚有西方素食、西式乳蛋類素食、印度素食、水果餐、嬰幼兒餐及各式調養餐等多達20種特別餐點，旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用。華航也將持續推出星級雲端饗宴，滿足旅客舌尖上的旅行體驗。

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