華航打造全新蔬食機上餐　米其林綠星餐點首登機

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華航表示，「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選十多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。
豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。
有別於以往的東方素食餐點，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理，豪華商務艙／商務艙、豪華經濟艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食（VOML）預訂；經濟艙旅客則透過特別餐中式素食（VOML）預訂。
華航表示，將持續推行機上低碳飲食文化，追求零剩食的目標。華航機上提供多元化的餐飲服務，除全新上線的「空中旅人純淨蔬食」外，尚有西方素食、西式乳蛋類素食、印度素食、水果餐、嬰幼兒餐及各式調養餐等多達20種特別餐點，旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用。華航也將持續推出星級雲端饗宴，滿足旅客舌尖上的旅行體驗。