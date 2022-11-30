打造高雄運動城市品牌　運動產業升級跨界論壇登場

高雄市政府因應發展運動城市的政策，規劃多項運動設施建設，並推動跨界整合，今(30)日邀請來自產官學體各界菁英，在正修科技大學舉辦「運動產業升級實驗論壇」。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府運發局局長侯尊堯表示，運動發展局除了推動運動中心政策外，也管理了將近70處的運動場館，如國家體育場、澄清湖棒球場、甫完工啟用的楠梓足球場、已經委外管理的陽明網球中心等，其中澄清湖棒球場，搭配了捷運黃線通過以及職棒第六隊的進駐契機，在10月份都市計畫審議委員會通過了運動休閒園區的布局，未來可以期待澄清湖棒球場的轉型。
侯尊堯指出，在硬體設備不斷提升的同時，發現以往對運動產業的串接是不足的，且賽事資訊不夠開放、培訓資源永遠貧乏等問題，間接影響運動產業的長遠發展，因此推動產業跨界整合，延伸運動產業觸角，擴大運動群眾，才能真正去推動運動品牌的永續經營。
「運動產業升級實驗論壇」這次論壇邀請到八位各領域的優秀講者，從體育設計、品牌、行銷、青創等面向進行探討，思考高雄運動城市品牌戰略，串聯運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動的方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。
除了論壇以外，現場也媒合了設計團隊與運動選手的「共創工作營」，由6組團隊共同進行運動商品的設計，預計也將在論壇結束後發布，未來將與DA VILLAGE聯名上架販售。