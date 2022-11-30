明起戶外口罩令取消！進入雙鐵車站月台仍須「全程佩戴」
中央流行疫情指揮中心28日宣布，12月1日起室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定，室內則有條件鬆綁。對此，台鐵和高鐵今（30）日表示，民眾只要進入車站，仍須全程佩戴口罩，包括戶外月台區也是比照辦理。
編輯中心/綜合報導
指揮中心宣佈，自12月1日開始，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定。不過針對歲末大型活動、跨年等，防疫措施有可能視疫情再做更動。另外，室內空間包含車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，仍應全程佩戴口罩。
而雙鐵今日進一步說明，不僅車廂內須全程佩戴口罩，民眾只要進入車站，無論是購票候車，即使是在戶外月台，仍須戴口罩。台鐵表示，由於旅客密度較高，且戶外月台絕大多數都有雨棚，仍應戴口罩為宜。
高鐵也說明，民眾搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩，不僅在車廂內部，自進入車站大廳起始自出站為止，全程都須佩戴口罩，呼籲民眾配合遵守防疫規定。（編輯：倪浩軒）
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