戶外免戴口罩明上路！新北耶誕城「3管制措施」遊客必看
中央流行疫情指揮中心日前宣布明日（12/1）起將適度開放戶外口罩管制，民眾得以在戶外免配戴口罩。不過年底大型活動密集，像是即將在12/10、12/11到來的新北耶誕城巨星耶誕演唱會，勢必將吸引大批人潮湧入。新北觀光局今（30）日宣布，要參加演唱會的歌迷朋友們仍須全程配戴口罩，並遵照當天「一出一進」的人流管控，現場將視人流到8分滿時，啟動「只出不進」的管控機制，請民眾當天務必配合，保障自己及他人安全。
記者汪睿琦/綜合報導
新北觀光局指出，11/11開城至今已吸引350萬人次前來朝聖，加上每年最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，於12月10日、12月11日連續2天盛大開唱，預期將吸引大量歌迷前來朝聖。因此當天觀光局將指派人力，活動人潮疏導將採行分階段分流管控，活動會場主要通道採行一進一出動線分流。當廣場人潮近8成滿，主要入口將採行只出不進之管控措施，預早讓參加活動人潮進行分流往其他出入口，每個出入口和主要通道沿線都有安排人力佈署，隨時掌控現場人潮狀況並視實際狀況機動調整。
另外針對戶外開放放寬口罩，新北觀光局認為耶誕演唱會屬人群密集大型演唱會活動，故請民眾參加活動需全程配戴口罩。至於其他耶誕城活動期間及週末系列活動，將視情況依中央疫情指揮中心防疫指引辦理。
新北觀光局長楊宗珉表示，參加新北歡樂耶誕城可以多多利用大眾運輸，搭高鐵、台鐵至板橋站，或搭捷運板南線或環狀線至板橋捷運站，如使用公車，則可搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場，都非常方便。並請民眾進入會場時請勿推擠，並應配合現場人員指引參與各種活動。
另外，12/5新北耶誕城將重磅換新裝，隆重推出第二支全新3D光雕投影秀「Imaginary無限篇」，巧妙運用光影變化，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫的飄雪，勢必將帶來與首支光雕截然不同的感官衝擊。如果想搶先一睹新秀的精彩內容，新北觀光局歡迎民眾於12/5 18:00至18:30之間（首映預計於18:15撥放，視實際點燈時間而定）參與第二支主燈新秀點燈儀式。