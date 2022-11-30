吳亦凡被判刑13年！他受不了開腔了 「管不好會有報應」
滾石唱片近來推出全新音樂實境秀企畫《滾石摘星號》，由滾石家族的歌手走出錄音室、攝影棚，在城市郊區、社區部落、偏鄉海邊，尋找有故事的歌聲，打造全新型態的音樂人舞台。今（30）日舉行記者會，由「滾石摘星號－音樂頭目」張震嶽帶領原子少年蔡承祐、小男孩樂團主唱米非、妮可醬主唱Sandra小斯，一起為節目造勢。
記者吳雨婕/台北報導
張震嶽曾與吳亦凡一起錄製《中國有嘻哈》、《中國新說唱》，吳亦凡因為先前被爆出誘姦醜聞，近來判決出爐，不僅得面對遭判處13年有期徒刑，還附加驅逐出境，演藝事業全毀，張震嶽受訪時被問到此事，透露與吳亦凡沒有私交，「感情沒有對錯，成年人就是要負責，管不好就會有報應，身為公眾人物還是要有分寸。」
張震嶽、米非都曾參加過歌唱比賽，如今升格當節目主持人，米非笑說：「多少會緊張，第一次當小主持人，有點壓力。」有經驗的張震嶽則是自豪的說：「時間拿捏、掌握節奏我OK。」還開玩笑表示：「我可能會跟他們喝起來。」此外，原子少年天王星蔡承祐也分享小孩狀況，提到團員們都在等他回來。
※【NOWnews 今日新聞
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