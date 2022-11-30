世足／C羅被爆將加盟沙阿聯賽艾納斯 總薪資高達159.7億
根據西班牙新聞媒體《馬卡報》記者Jose Felix Diaz的報導，「C羅」Cristiano Ronaldo即將和沙烏地阿拉伯聯賽利雅得的足球俱樂部艾納斯簽約，合約長度為2個半賽季，薪資加上廣告酬勞高達5億歐元(約159.7億台幣)。
記者黃建霖/綜合報導
C羅在世界盃期間和曼聯解約，當時有媒體報導他要加盟歐洲有競爭力的球隊的機率不高，要不是回家鄉葡萄牙踢球，就是接受鉅額薪資和沙烏地阿拉伯聯賽的球隊簽約。
沙烏地阿拉伯聯賽的曝光度雖然不比歐洲足球俱樂部，不過他們開出的薪資沒有歐洲球隊能夠接近，加上有機會踢歐冠的隊伍對於C羅的興趣也不大，因此他最終選擇前者，實際上不太讓人意外。
Diaz透露，C羅當然更想留在歐洲，而且願意降價，但是歐洲沒有球隊能夠接近艾納斯的報價——甚至連美國職業足球大聯盟也是，這就是為什麼他別無選擇，只能加盟這個還在成長、競爭力較弱的足球聯盟。
沙烏地阿拉伯足球正在蓬勃發展，這次世界盃的表現就證明了這一點，聯賽的領導人尋找那些名聲夠大的球員加盟，來成為他們的宣傳噱頭。艾納斯去年夏天就已經向C羅報價過，如今終於得償所願。