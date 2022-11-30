新聞台灌票、錯植票數惹議！NCC︰選舉前後共17件申訴
九合一大選當天，各新聞台灌票、錯植票數等爭議不斷。國家通訊傳播委員會（NCC）今（30）日表示，選舉前後共接獲17件選舉相關新聞申訴，26日投票日後至今有5件，主要針對台北市的開票狀況；對於「三立新聞台」在晚間8點11分，出現屏東縣長候選人蘇清泉、周春米得票數「對調」的誤植事件，目前尚未收到申訴，但NCC副主委翁柏宗表示，將請相關新聞台召開倫理委員會進行調查。
記者李琦瑋／台北報導
NCC副主委兼發言人翁柏宗今天在例行記者會上指出，11月1日迄今，一共接獲17件選舉相關的新聞申訴案，投票日前（11月1日至25日）共有12件申訴案，而投票日（26日）後至今（30日）共有5件，包括三立2件、民視2件、年代1件，並非都涉及灌票、也非針對屏東開票事件，主要針對台北市長開票有疑慮，認為電視台播送的計票內容，在某個時間點、某候選人票數停滯在某個數字，其他候選人則持續增加，因而提出疑慮。
NCC指出，《衛廣法》在2016年修正後，新聞台的選舉開票節目，如果有出現灌票嚴重影響社會秩序者，得按該法以「違反事實查證致損害公共利益」進行裁處。
但翁柏宗提到，電視台播報開票不恰當狀況，每次表現都不一樣，也不一定會構成違法，NCC會將側錄內容，移送中選會討論，由中選會認定是否涉及《選罷法》；此外，NCC也會請受申訴電視台到會陳述意見，並依據《衛廣法》，要求電視台召開倫理委員會討論，將會議紀錄呈報NCC備查。
翁柏宗表示，三立電視這個案子是在11月26日晚上8點11分，誤將周春米與蘇清泉得票數「顛倒」誤植，有去調側錄畫面，發現在8點12分就有更正，但還是會請當事人、三立電視陳述意見，並請他們的倫理委員會調查，就此事作成調查結果，釐清是否有內部作業的疏失，並做出決議，決議必須公布在網站，另外要把決議送到NCC，將按照既有的SOP做出行政程序處理。