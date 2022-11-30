五月天瑪莎脫口這句話！阿信怒「別推責任」 緊張過程曝
五月天成員瑪莎近來推出音樂自傳式文集《昨天的孩子》，今（30）日舉辦新書記者會，他除了分享籌備書籍的過程外，還分享了曾與主唱阿信因為「一句話」讓現場氣氛緊張。
記者吳雨婕/台北報導
瑪莎2018年宣布升格當爸，被問到孩子如果跟他一起從事音樂相關人員，瑪莎聽聞開玩笑說：「打斷他的腿。」接著解釋：「這世界一直在變，不知道未來變成什麼樣子，盡量試著不要去干涉（孩子的未來）。」但也不希望孩子靠爸，更直言：「那是你的選擇，關我什麼事！」
瑪莎提到，在與3位執筆者分享故事時，有特別在某些文字部分上修改，「因為我發現我的記憶跟團員的記憶有些落差，像是有一段我記得有一次大家在開專輯選歌會議，挑到某一首歌，還沒有歌詞，當時我就說『只要阿信的詞寫得好就沒問題了』，我的印象中，阿信回答『不可以把責任推到歌詞上面』，我當時覺得他有點不高興，後來經紀人看到這段去問阿信，阿信澄清『我沒有生氣！我哪有生氣！只是說出來而已！』」
其實團員石頭先前推出過自己寫的書籍，瑪莎對於親自寫書一事表示：「不會，我們想的事情不一樣，滿羨慕他的，總是可以流暢的把心裡想的事情說（寫）出來，我也想講什麼就講什麼，可是變成文字難度很高。」