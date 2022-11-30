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蔡英文力挺林智堅論文事件？王世堅：可能只聽某些人意見

▲民進黨台北市議員王世堅30日表示，在林智堅論文事件中，總統蔡英文可能有些「偏聽」。（圖／NOWnews資料照片）
▲民進黨台北市議員王世堅30日表示，在林智堅論文事件中，總統蔡英文可能有些「偏聽」。（圖／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2022年九合一選戰於上週末落幕，民進黨在縣市首長選戰可以說是以失敗告終，外界分析原因可能與前新竹市長林智堅的論文案有關。對此「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅就表示，林智堅論文爭議，帶來最大傷害的不是論文，而是黨內不斷捍衛林智堅話語。至於總統蔡英文力挺林智堅的決定，王世堅則強調蔡可能只固定聽取某些聲音或某些人的意見，「但要形成決策時，領導者絕對不能偏聽。」

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王世堅今（30）日中午接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。被問到林智堅論文爭議，王世堅直言帶來最大傷害的不是論文，而是黨內不斷捍衛林智堅話語，「如果林智堅是對的，那為甚麼還換人？應該當下馬上止血就好。」王世堅說，林智堅的事件傷害到社會善良、學術價值，甚至倒打台大、慈濟。

「但網軍哪有在看這個，我看網軍就是看鈔票，看誰是他背後的主子，誰提供水肥車，他們就去潑糞。」王世堅氣憤表示，當初林智堅出事時，自己話說得很客氣，形容是「比賽前發現鞋穿錯腳，趕快綁好鞋帶就好」，結果卻馬上遭到側翼網軍的攻擊。

至於針對當時身兼黨主席的總統蔡英文，表達力挺林智堅的決定，王世堅則較為隱晦地表示，蔡英文的個性上，他認為有一點「偏聽」，「她可能固定只聽取某些聲音、某些人給的意見，但要形成決策時，領導者絕對不能偏聽。」

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