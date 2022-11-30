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小英論文當庭勘驗仍遭質疑　彭文正再告法官求償165萬元

▲總統蔡英文的博士論文今當庭勘驗。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝，2022.11.26）
▲總統蔡英文的博士論文今當庭勘驗。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝，2022.11.26）

記者潘千詩／台北報導

媒體人彭文正對總統蔡英文提出「確認博士論文不存在」之訴，台北地院更一審今（30）日再開庭，蔡的律師當庭拿出一個破舊紙盒，稱是蔡的博士論文，經法官拍照存證、彭文正及律師團不斷地質疑那是口試用的草稿不是論文，法官庭末諭知辯結卻惹怒彭文正律師團拍桌罵「混蛋」。退庭後，彭的律師立即向法院遞狀追加審判長張詠惠為被告，求償165萬元，稱這樣的金額才能打到最高法院，指控法官侵害原告訴訟權。

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▲彭文正委任律師張靜認為法官張詠惠侵害原告訴訟權，遞狀追加張詠惠為被告，求償165萬元（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）
▲彭文正委任律師張靜認為法官張詠惠侵害原告訴訟權，遞狀追加張詠惠為被告，求償165萬元（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）
蔡英文委任律師連元龍今天當庭出示3樣證物，包括：蔡英文的舊護照、2張LSE（倫敦政經學院）通知蔡英文提交論文的紙本、以及最受矚目的蔡英文博士論文。

連元龍拿著一個像是裝影印紙的紙箱，打開蓋子之後，他當眾將內頁秀給原告律師、法官以及旁聽的媒體跟民眾看，聲稱是1982年蔡英文開始撰寫、1984年取得博士論文的原稿。

根據記者現場觀察，該本論文的外盒為黑色，且有年代久遠的破損，內頁為散裝本，論文內容有多處立可白修改處，前4張為感謝文，包含「to my parents（致我的父母）」、「acknowledgement（致謝詞）」、「abstract（摘要）」，泛黃程度較Part1來得輕。感謝文、目錄無編碼，導論以羅馬數字編頁碼，且每一張都是單面，背面無文字。

連元龍說，蔡英文就是先將論文交給學校，等口試通過後，再加入前4頁。

審判長張詠惠當庭勘驗證物並逐一拍照存檔，同時也請通譯將論文一張一張拿給彭文正委任律師張靜、李震華檢視。但彭文正、張靜、李震華等3人仍質疑這不是論文，直指1983年沒有立可白，結果旁聽記者Google後，告知立可白1951年就有了，張靜等人才沒有繼續爭執立可白。

接著，張靜表示，一本博士論文一定是裝訂成冊，不可能散裝，假如是散裝一定是草稿，這不是審查合格的版本，他認為，應該要拿出有裝訂和版權頁的論文、草稿沒有編號，LSE的一定有編號，質疑連元龍跟蔡英文只是拿還沒送口試的草稿，才沒有拿出藍皮裝訂的論文。

經過一番爭論，滯美未歸遭通緝的彭文正透過視訊表示，一群沒寫過博士論文的人在討論博士論文，他稱，帶去口試那本可以是平裝本，但要2本精裝本給學校，直指連元龍拿出來的論文充其量只是筆記跟整理。

彭文正說，任何論文都有一個精準的時間，就是這本書的生日，詢問連元龍拿出來的生日到底是1983年還是1984年？蔡英文的論文題目到底是什麼？假如題目不對，就不是論文。

對於彭文正跟張靜等人的質疑，連元龍有時氣到大聲駁斥，有時又只是靜靜的看著沒有回答。開庭到傍晚，審判長張詠惠諭知辯論終結，訂12月23日宣判。

▲彭文正委任律師張靜認為法官張詠惠侵害原告訴訟權，遞狀追加張詠惠為被告，求償165萬元（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）
▲彭文正委任律師張靜認為法官張詠惠侵害原告訴訟權，遞狀追加張詠惠為被告，求償165萬元（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）
▲總統蔡英文委任律師連元龍（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）
▲總統蔡英文委任律師連元龍（圖／記者潘千詩攝，2022.11.30）

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