小英論文當庭勘驗仍遭質疑　彭文正再告法官求償165萬元

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連元龍拿著一個像是裝影印紙的紙箱，打開蓋子之後，他當眾將內頁秀給原告律師、法官以及旁聽的媒體跟民眾看，聲稱是1982年蔡英文開始撰寫、1984年取得博士論文的原稿。
根據記者現場觀察，該本論文的外盒為黑色，且有年代久遠的破損，內頁為散裝本，論文內容有多處立可白修改處，前4張為感謝文，包含「to my parents（致我的父母）」、「acknowledgement（致謝詞）」、「abstract（摘要）」，泛黃程度較Part1來得輕。感謝文、目錄無編碼，導論以羅馬數字編頁碼，且每一張都是單面，背面無文字。
連元龍說，蔡英文就是先將論文交給學校，等口試通過後，再加入前4頁。
審判長張詠惠當庭勘驗證物並逐一拍照存檔，同時也請通譯將論文一張一張拿給彭文正委任律師張靜、李震華檢視。但彭文正、張靜、李震華等3人仍質疑這不是論文，直指1983年沒有立可白，結果旁聽記者Google後，告知立可白1951年就有了，張靜等人才沒有繼續爭執立可白。
接著，張靜表示，一本博士論文一定是裝訂成冊，不可能散裝，假如是散裝一定是草稿，這不是審查合格的版本，他認為，應該要拿出有裝訂和版權頁的論文、草稿沒有編號，LSE的一定有編號，質疑連元龍跟蔡英文只是拿還沒送口試的草稿，才沒有拿出藍皮裝訂的論文。
經過一番爭論，滯美未歸遭通緝的彭文正透過視訊表示，一群沒寫過博士論文的人在討論博士論文，他稱，帶去口試那本可以是平裝本，但要2本精裝本給學校，直指連元龍拿出來的論文充其量只是筆記跟整理。
彭文正說，任何論文都有一個精準的時間，就是這本書的生日，詢問連元龍拿出來的生日到底是1983年還是1984年？蔡英文的論文題目到底是什麼？假如題目不對，就不是論文。
對於彭文正跟張靜等人的質疑，連元龍有時氣到大聲駁斥，有時又只是靜靜的看著沒有回答。開庭到傍晚，審判長張詠惠諭知辯論終結，訂12月23日宣判。