瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王 聖誕節送禮自用兩相宜

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工策會總幹事黃于珊表示，看到瑪利亞青年筆下的舊城風光，純真有趣，透過原畫作的解構再設計織成色彩繽紛的襪子─「Merry Young 快樂襪」，首次參賽就在 200 多家品牌中脫穎而出，囊括三項大獎，成為本屆大黑馬，真的很不簡單!希望重視 ESG 精神的企業能採購做為贈禮，也歡迎民眾今年聖誕節邀請爸媽，打開如書本一般的禮盒，全家人一起穿上快樂襪，走入身心障礙者的祕密世界，讓「穿好襪 做好事」的精神，融入生活成為一種新時尚。
基金會表示，即日起至明年1月2日在中央書局展出的「舊城心故事-Merry Young 快樂襪」畫展，六位參與創作的瑪利亞青年，包含自閉青年手繪的「宗曄的漫畫地 圖」，透過這些大孩子有趣的創作視角，表面上看到的是舊城的景點，背後蘊藏的卻是一種對生活樂觀進取的態度。
「Merry Young 快樂襪」產品擁有三大世界認證，包括歐盟最高紡織品環保無毒認證 OEKO-TEX®、FSC 環保再生紙包材及 100%無污染 GRS 認 證保特紗，織造 1 雙襪子等同回收再利用 2 支寶特瓶，一起快樂愛地球， 擁抱 ESG 永續生活，盈餘 100%全數支持心智障礙服務使用，提供更多心智障礙者工作機會。瑪利亞基金會期待今年聖誕節能募資 500 萬元作為開店營運資金，活動至 12/29 止。訂購 專線：04-23716701 分機 333 或搜尋「瑪利亞.快樂襪」