汽車追撞阿里山林鐵工程車！駕駛1原因肇事　恐遭吊照

瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王 聖誕節送禮自用兩相宜

▲台中工策會主辦十大伴手禮評選，瑪利亞快樂襪獲三冠王，是聖誕節送禮最溫暖的禮物。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)
▲台中工策會主辦十大伴手禮評選，瑪利亞快樂襪獲三冠王，是聖誕節送禮最溫暖的禮物。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)

記者金武鳯/台中報導

台中市十大伴手禮評選揭曉，瑪利亞基金會設立的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，首次參賽一鳴驚人，勇奪十大伴手禮首獎、現場人氣獎、最佳新人獎三冠王。「快樂襪」是6名身障青年彩繪台中舊城區作品，設計織成色彩繽紛的襪子。工策會總幹事黃于珊表示，6人代言「快樂襪」，也代言台中城市風光，展現樂觀進取精神，最適合當成聖誕禮物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑪利亞基金會今年聖誕節推出的「舊城心故事-Merry Young」快樂襪禮盒，上月初即在嘖嘖募資平台開放預購，預計目標一萬盒募款500萬元，截至目前完成5成目標。基金會表示，快樂襪是6名身心障礙青年，走讀台中舊城區，彩繪了台中火車站、宮原眼科、東協廣場、中央書局等景點，一共完成九幅作品，除了變成快樂襪圖案，今日起將在中央書局展出一個月。

▲瑪利亞基金會六名身心障礙青年完成的九幅作品，今日起在中央書局展出一個月。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)
▲瑪利亞基金會六名身心障礙青年完成的九幅作品，今日起在中央書局展出一個月。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)
工策會總幹事黃于珊表示，看到瑪利亞青年筆下的舊城風光，純真有趣，透過原畫作的解構再設計織成色彩繽紛的襪子─「Merry Young 快樂襪」，首次參賽就在 200 多家品牌中脫穎而出，囊括三項大獎，成為本屆大黑馬，真的很不簡單!希望重視 ESG 精神的企業能採購做為贈禮，也歡迎民眾今年聖誕節邀請爸媽，打開如書本一般的禮盒，全家人一起穿上快樂襪，走入身心障礙者的祕密世界，讓「穿好襪 做好事」的精神，融入生活成為一種新時尚。

基金會表示，即日起至明年1月2日在中央書局展出的「舊城心故事-Merry Young 快樂襪」畫展，六位參與創作的瑪利亞青年，包含自閉青年手繪的「宗曄的漫畫地 圖」，透過這些大孩子有趣的創作視角，表面上看到的是舊城的景點，背後蘊藏的卻是一種對生活樂觀進取的態度。

▲瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王，已在嘖嘖平台預購，中央書局也可買到，聖誕節送禮自用兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)
▲瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王，已在嘖嘖募資平台預購，中央書局也可買到，聖誕節送禮自用兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.30)
「Merry Young 快樂襪」產品擁有三大世界認證，包括歐盟最高紡織品環保無毒認證 OEKO-TEX®、FSC 環保再生紙包材及 100%無污染 GRS 認 證保特紗，織造 1 雙襪子等同回收再利用 2 支寶特瓶，一起快樂愛地球， 擁抱 ESG 永續生活，盈餘 100%全數支持心智障礙服務使用，提供更多心智障礙者工作機會。瑪利亞基金會期待今年聖誕節能募資 500 萬元作為開店營運資金，活動至 12/29 止。訂購 專線：04-23716701 分機 333 或搜尋「瑪利亞.快樂襪」


科博館親子暴龍換上聖誕裝 可愛萌樣融化一堆人的心

社會局推「銀向學習」 阿公阿嬤粉墨登場展成果

台中港空品維護區將上路 中市再添柴油車空污管制利器

中市削減汙染排放量全國第一　盧秀燕：抬頭可見藍天白雲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀