樂團相隔13年再相聚！他們在世界兩端　從未終止聯絡

北歐雙人組合 Kings Of Convenience（好自在樂團），將於2023年3月第二度造訪台灣，這不僅是他們在後疫情時代所重啟的亞洲巡演，更是他們相隔13年後再度來台。
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Kings of Convenience 為來自北歐挪威的雙人組合，由 Erlend Øye 與 Eirik Glambek Bøe組成，從10歲就認識彼此的他們生日僅差一個月，有著誰也無法取代的默契。2001年他們發行首張專輯《Quiet Is the New Loud》，由Coldplay製作人Ken Nelson監製，推出即迅速獲得好評，接著又分別在2004與2009年發行了《Riot on an Empty Street》、《Declaration of Dependence》兩張專輯。
雖然從小一起長大，彼此又是音樂事業的夥伴，但從一開始兩個人的個性就大不相同，Eirik 喜歡待在錄音室，而Erlend 喜歡到處巡迴、探索世界，後來Eirik選擇留在家鄉卑爾根結婚生子，而Erlend則繼續在各個城市游牧遷徙，找尋靈感，即便彼此分隔在世界的兩端，兩人卻從未中斷聯繫。時間就這樣經過了12年，跑遍挪威卑爾根、意大利斯拉古薩、德國柏林、瑞典哥德堡、智利聖地牙哥五個不同城市錄音，Kings of Convenience 終於在2021年交出全新專輯《Peace Or Love》。