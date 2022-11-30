張碩航拍初吻被虧「太熟練」　不慎淪陷王肇緯唇技

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王肇緯說，他對每一場哭戲都印象深刻，每一場都有深深的感觸，有一場是他眼淚流最多的戲，為了醞釀情緒，他把劇中重要的信物帶在身上，還把自己關在房間，把情緒醞釀到最滿，拍攝過程中還因為入戲太深，必須躲到沒有人的角落緩解心情，「因為情緒太真實，難過到必須躲起來。」
陳璽安透露有一場救徐韜的戲，必須表現出憤怒值爆表的模樣，只是拍攝當天因現場環境和個人身體不適，一直無法順利地把情緒釋放出來，當下他選擇走出現場冷靜，把自己投射到角色中，按照當時的情境調整，在不斷嘗試的過程中，終於把整個情緒毫無保留地爆發出來。陳璽安說下戲後，他會默默到一旁釋放情緒，讓自己慢慢恢復狀態，「因為工作關係很清楚自己喊完『卡』後，要趕快把情緒收回來，為下一場戲做準備。」
徐韜也分享，有場戲必須邊流淚邊向陳璽安告白，但他從來沒有哭著向別人告白的經驗，本來還沒有特別的感覺，對戲的時候立刻鼻酸，他透露，醞釀情緒時只向陳璽安說一句：「你會保護我吧。」然後就開始拍攝，而他為了避免自己入戲太深，拍完後都會自我消化，努力抽離角色。《HIStory5-遇見未來的你》定檔12月28日起每周三晚間8點LINE TV首播。