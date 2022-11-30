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協助用鋼產業脫困！中鋼12月份鋼品內銷基價以平盤開出

▲中鋼公司公佈111年12月份各項鋼品內銷基價全面以平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公佈111年12月份各項鋼品內銷基價全面以平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司公佈111年12月份月盤盤價各項鋼品內銷基價，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案，以協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。

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▲中鋼公司公佈111年12月份各項鋼品內銷基價全面以平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公佈111年12月份各項鋼品內銷基價全面以平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，全球經濟受高通膨、中國大陸經濟降溫及俄烏戰爭等衝擊，使製造業景氣下滑，加以強勢美元與高利率環境限縮貿易動能，IMF下修今(111)年全球GDP成長率至3.2%，預估明(112)年2.7%，而美國10月份CPI下滑至7.7%，優於市場預期，Fed考量金融與實體經濟穩定性，釋出放緩激進升息腳步的訊息，帶動市場資金重新分配，美元指數自歷史高點回落，有助大宗商品價格回升。

王錫欽說，各國力推各項經濟措施，以緩解不景氣衝擊力道，日本推出相當於1980億美元的預算方案，而中國加速推動基建並擴大財政刺激政策，至於台灣央行則採取溫和緊縮措施，力保經濟成長動能。

王錫欽分析，鋼材基本面仍未大幅改變，在供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修，順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過7千萬噸，而在需求端方面，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期，至於在鋼價方面，日本東京製鐵、印度鋼廠11月內銷價格維持平盤，中國大陸寶武、鞍本等鋼廠12月盤價平板類產品皆以平低盤開出，主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正週期。

王錫欽指出，全球用鋼產業自今年5月起，經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加以鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，遞延的剛性補庫需求可期，另外，中國大陸發佈優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動之衝擊，因此，中鋼公司考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，乃決定12月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。


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