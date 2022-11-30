協助用鋼產業脫困！中鋼12月份鋼品內銷基價以平盤開出

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王錫欽說，各國力推各項經濟措施，以緩解不景氣衝擊力道，日本推出相當於1980億美元的預算方案，而中國加速推動基建並擴大財政刺激政策，至於台灣央行則採取溫和緊縮措施，力保經濟成長動能。
王錫欽分析，鋼材基本面仍未大幅改變，在供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修，順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過7千萬噸，而在需求端方面，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期，至於在鋼價方面，日本東京製鐵、印度鋼廠11月內銷價格維持平盤，中國大陸寶武、鞍本等鋼廠12月盤價平板類產品皆以平低盤開出，主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正週期。
王錫欽指出，全球用鋼產業自今年5月起，經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加以鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，遞延的剛性補庫需求可期，另外，中國大陸發佈優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動之衝擊，因此，中鋼公司考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，乃決定12月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。