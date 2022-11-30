足球／台北競技聘請西甲教練 培育未來之星

以青訓為主的「AC Taipei台北競技俱樂部」，為建立更專業化青訓梯隊，將以培訓合約和免收訓練費制度，招募U15及U18梯隊球員。台北競技俱樂部也將從西甲球隊塞爾塔維戈（Celta de Vigo）中聘請青訓總監及教練來台培訓台灣球員。
記者廖聿偉/綜合報導
台北競技俱樂部於2021年奪得台乙聯賽冠軍後升級至台灣企業甲級足球聯賽，並於2022年賽季保級成功。台北競技俱樂部總教練陳信安表示，「2022年的年度目標已完成，接下來的長期目標是在2026年時台北競技俱樂部第一隊中有60%以上的成員都來自家的青訓。」為達成目標，將專業化評估青訓梯隊球員並安排適當的訓練，讓球員可以從完整階梯式的青訓系統中脫穎而出，加入第一隊並進入中華隊。
台北競技俱樂部預計於明年（2023年）2月4日及2月5日舉行公開甄選，廣招U15及U18球員；將為入選球員負擔訓練費用，更會與表現特別傑出的球員簽定合約並給予獎學金，未來第一隊及預備隊在遴選球員時會以青訓梯隊的球員為優先目標。
「我們希望透過甄選的方式吸引立志投身於足球運動的年輕球員，在替他們減輕負擔的同時，培養他們成為球隊以及台灣球壇的生力軍。」陳信安教練希望這是台灣足球邁向職業化的第一步，「未來如果能有更多球隊跟進，對台灣的足球員培訓系統絕對會有正面影響。」