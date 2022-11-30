腳踏「六四」登權力高峰！中共前領導人江澤民政治生涯錄

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江澤民出生於1926年8月17日，是江蘇揚州人。青少年時期，江澤民的叔父江上青遇襲身亡，江澤民的生父江世俊將江澤民過繼給身為中共地下黨員的江上青遺孀，不過對於習慣家族群居的江氏而言並無太大區別。高中時期江澤民成功考取南京的中央大學機械電子系，1946年先是轉入上海臨時大學就讀，隔年轉入國立交通大學（今上海交通大學）電機系。大學期間他多次參加由中共領導的學生運動，加入抗議南京國民政府的示威，也是在1946年江澤民正式加入中國共產黨成為黨員。
大學畢業後，江澤民到上海海寧洋行工作，1949年中共建政，當時第二次國共內戰仍在進行，國民政府戰事不利。為平衡資源中共收購了海寧洋行，並改名為「上海益民食品一廠」。1949年上海戰役前夕，江澤民與工廠工人合力保護財產免遭國民軍破壞，直到解放軍攻入上海市區後，他被任命為工廠的黨代表（支部書記），這也是他在共產黨內的第一個正式領導職務。
這段時間，他與當時主管上海工業的汪道涵、日後成立了海峽兩岸關係協會、達成了「九二共識」的會長汪道涵交好。儘管在1967年，文化大革命開始席捲武漢，紅衛兵處處攻擊江澤民，導致他被迫接受批鬥和檢討，但直到鄧小平重新掌權，汪道涵被拔擢委任為上海市市長，在汪道涵的提拔下江澤民告別工業，正式踏入政壇，期間他曾率領代表團出訪羅馬尼亞，幫助羅馬尼亞建立15座機械製造廠，鞏固外交關係以抵禦當時與兩國交惡的蘇聯。
1979年4月，鄧小平提議建立經濟特區，鼓勵外國投資者在特區內設廠。汪道涵向國務院副總理谷牧推薦江澤民，擔任國務院專門設立進出口管理委員會（簡稱國家進出口委）和外國投資管理委員會的主任，進入中央後的江澤民分析能力與膽略也受到了更廣泛的關注和讚許。1985年，汪道涵退任上海市長，並舉薦了江澤民作為繼任者，這讓江澤民在上海大刀闊斧的改革，上任不到一年便推出了《上海總體規劃》。
在上海期間，江澤民幾乎接待過所有中國高級領導人，甚至接待過同樣今年逝世的英女王伊莉莎白二世，當時中國領導人鄧小平每年都要在上海過春節，這也讓鄧小平有機會了解到江澤民的主政能力和做事風格。1986年，「八六學潮」開始在全國蔓延，北京的大學生高呼「打倒貪官」、「抗議政府」口號，學潮蔓延到上海包括江澤民的母校，當時江澤民親自去到交大發表講話安撫學生，成功安撫學生平息「八六學潮」，隔年旋即升任上海市委書記，並在十三大上當選政治局委員。
1989年4月15日，前中共中央總書記胡耀邦病逝，北京大學學生集結進入天安門廣場，高舉旗幟要求終結腐敗、加強民主、爭取新聞自由。當時學潮遍及全國，在上海學生示威達到高潮時，江澤民要求《世界經濟導報》刪除關於胡耀邦的「敏感內容」報導，《世界經濟導報》總編輯欽本立則率該報以刊登「空白頁」方式作為反動，江澤民則悍然關閉在上海乃至全中國頗具影響力的《世界經濟導報》，加上派遣警察部隊維護街道秩序，最終以非暴力手段結束了上海的危機，此舉獲中共元老青睞。
當年63歲的江澤民已做好退休計畫，打算回母校上海交通大學當教授，但在六四過後他接到出乎意料、改變他一生的任命——中共總書記。相較北京殘酷鎮壓與平民傷亡，上海相對溫和的壓制手段讓一干中共元老對他讚譽有加，加上江在主政上海期間展現的政治能力、外交經驗和專業技術，以及弭平兩次學運的精采操作，讓鄧小平為首的元老們最終表決同意以江澤民取代時任中共總書記趙紫陽，這也讓他由地方首腦突然升任到中國權力核心。
1989年6月，江澤民在中共十三屆四中全會上當選為中共中央政治局常委、中共總書記，鄧小平更是寫了一封〈致中共中央政治局的信〉，向中央請求辭去中共中央軍事委員會主席職務，交接給江澤民，讓他正式成為領導核心，替他在1993年當選國家主席鋪路。
江澤民在位期間，中國經濟成長快速。執政初期他在改革開放路線上仍未全然投入，但在鄧小平1992年以一句「誰不改革誰下台」重申改革開放重要後，江澤民便強推改革開放和發展市場經濟體制，並派接替他上海市長職位的朱鎔基赴美進行談判，最終促成順利加入世貿組織，江澤民當時也成為中共黨內負責經濟、外交和台灣問題的三個領導小組組長，直接負責決策工作，理工背景出身的他在執政時期也相當注重科教發展。
兩岸與外交關係方面，江澤民任內海基會與海協會達成九二共識，促成海峽兩岸溝通。直到1995年中華民國總統李登輝訪問美國、提出兩國論，江澤民領導的中共中央才表現出強硬姿態、推進軍事演習，導致第三次台灣海峽危機；而台海問題也是成為江澤民執政期間中美關係的最大癥結，但在911事件過後，「反恐事業放在首位」成為中美關係的轉捩點，成功替中國爭取了重要的發展時機，美國前總統柯林頓更曾在其回憶錄內提到江澤民很有趣，「與他相處越久就越喜歡他」。
1997年初鄧小平去世，江澤民已能穩定全局，並找來朱鎔基擔任國務院總理、李鵬擔任全國人大常委會委員長，年輕的政治局常委胡錦濤則出任國家副主席。江澤民執政期間中國快速發展，直到執政後期改革重點才放到中西部地區，包含西電東送、南水北調、西氣東輸、青藏鐵路。
不過，隨著國家迅速發展所帶來的腐敗問題也愈發突出，例如江系太子黨坐擁特權、上海灘黑幫勢力在地下如狼似虎，貪汙腐敗、官商勾結也暗暗替日後習近平靠「打貪」肅清政敵的手段埋下伏筆；在2002年中共十六大，江澤民退任中共總書記，由胡錦濤接任，拖了兩年才把手中軍權交出，辭去坐了15年的軍委主席寶座，使他成為中共建政至今領導人中，除了毛澤東以外擔任中央軍委主席最長者。
卸任後的江澤民理論思想受到中共官方重視，在重大集會場合官方播報排序也幾乎僅次於時任總書記。他退休後出席過的場合包括汶川地震追悼、2008年北京奧運會、中共十九大與多次國慶大典等。卸任後由於其一貫的方框眼鏡形象，讓他一度成為網路火紅的「膜蛤」迷因（類似如今戲稱習近平是「小熊維尼」）。
江澤民最後一次出現在大眾視野是在2019年，他出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。當時外界發現總書記習近平氣宇軒昂、意氣風發，一手提拔他上任的江澤民則面如槁木、死氣沉沉，輿論普遍認為，江澤民晚年對自己一手選定的隔代接班人習近平並不這麼滿意，尤其是習近平2012年擔任總書記後大力查辦貪腐案，江澤民提拔上去的中高級軍權將領幾乎被習近平清洗，包含周永康、徐才厚、郭伯雄等中共高官陸續落馬，上海幫勢力也與江澤民的政治權力、身體狀況逐漸衰敗，最終如風中殘燭熄滅在動盪的時代。