第一金看明年景氣穩定增長　房價要跌有限但議價空間變大

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第一銀行房貸業務則在新成屋交屋潮拉抬下，年成長達10.9%，只是新承作放款金額較前一季度承作數已有放緩跡象，顯示今年3月起央行升息後，台灣房市進入另一盤整期，預料此調整節奏仍將會持續到明年。
對於明年房市展望，第一金認為，在政府對房地產仍有管控及建材成本仍持續攀升，還有缺工問題，營造成本仍高，因此，預期房價要跌有限，議價空間會變大，後續成交量會縮減，預售屋量會變少，尤其在建材成本墊高後，建商多採先建後售，投資客也會變少，剛性自住需求會比較多。
此外，第一金指出，由於台幣與美元之間的利差擴大，銀行亦加強承作有關換匯業務，因此在資金運用上與去年同期相比，金融交易收益的表現已有明顯升溫，較去年同期成長14.5%，顯示升息循環帶動利率水準上揚後，銀行除傳統存放業務，資金運用上有更大的空間。
在手續費收入部份，第一金說，在雙位數放款成長帶動相關手續費收入22.4%不容小覷，其他如財富管理手續費收益方面，受第3季度資本市場波動加劇之影響，客戶操作上趨謹慎觀望，手續費收入雖較去年同期微降0.7%，但著眼目前資金移動至外幣資產上方興未艾，預估未來財富管理商機仍有可期。除營收面表現穩健外，前3季資產品質亦平穩。放款覆蓋率持續攀升至684.02%，逾放比亦在0.18%水位，兩者數字均較去年同期表現為佳。
另就銀行外子公司表現來看，第一金提到，旗下證券、投信與人壽保險子公司獲利受資本市場下行影響，均較去年同期減降，但長遠來看，壽險業受惠升息因素，長線仍然看好，尤其擺脫疫情因素，相較過去兩年的不確定因素，未來應有較佳的表現。