台北市長選舉補助金 蔣萬安1726萬最多、黃珊珊領1026萬
2022年九合一選舉剛結束，其中台北市長選戰部分，由國民黨候選人蔣萬安拿下最高票，當選台北市長，第二及第三名依序為民進黨候選人陳時中與無黨籍候選人黃珊珊。而根據北市選委會公布的最新資料顯示，只要得票超過191,864票的候選人，都能獲得1票30元的選舉補助金。而根據統計，蔣萬安能獲得17,267,700元、陳時中能得到13,036,740元，黃珊珊則是10,264,230元。另9名候選人則是因為票數未達門檻，因此不予核發選舉補助金。
記者丁上程／台北報導
根據選罷法規定，市長選戰中若候選人的得票數，能達到當選人得票數的1/3，將會予以核發1票30元的選舉補助金。而今年選戰當選人蔣萬安獲得了575,590張選票，因此給予選舉補助金的票數門檻為191,864票。而雖然今年台北市長選戰的候選人數創新高，但除了當選人蔣萬安外，也僅只有民進黨候選人陳時中及無黨籍候選人黃珊珊達標，另外9名候選人皆未達標。
此外，每位候選人在參選時所繳交的150萬保證金，要領回也有條件。根據選罷法規定，票數必須達到該次選舉「選舉人數的1/10」，以今年台北市長選戰為例，選舉人數約為202萬人，等於是票數未達20.2萬的話，保證金將無法退回，因此12名台北市長候選人中，也僅只有蔣萬安、陳時中、黃珊珊可拿回150萬元的選舉保證金。