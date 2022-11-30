林志穎母為兒祈福 義賣陶瓷創作430萬元捐助「沐風」
藝人林志穎今年7月因車禍意外與死神擦肩而過，如今已完全康復，林志穎母親林金花懷著感恩的心，也為了幫兒子祈福，今天在台中市舉行「心瓷傳愛」慈善義賣活動，義賣70件精心創作陶瓷藝品，所得430餘萬元悉數捐贈沐風關懷協會。協會理事長蔡晶玫表示，疫情衝擊，今年募款出現大缺口，林金花女士彷如天使送來及時雨，讓弱勢家庭孩童獲得更好照顧。
記者金武鳯/台中報導
今天舉行的愛心義賣受贈儀式，首先由沐風兒童帶來舞蹈表演揭開序幕，林金花女士在兒子林志鑫陪同下現身。林志鑫是林志穎弟弟，他感謝社會大眾關心林志穎的傷勢及恢復狀況，更感謝愛心買家一起響應公益，以及為林志穎祈福。林金花女士也邀來國際公益魔術師黃信凱，為沐風兒童帶來精彩魔術表演，活動充滿歡樂與感動！
沐風關懷協會理事長蔡晶玫表示，近兩年來，國內經濟受到疫情影響，讓社福團體募款遭遇許多困難與挑戰，特別是今年募款嚴重縮水，與年度預算還有一大段差距。雪上加霜的是，新增個案不斷增加，讓人頭痛。幸好，林金花女士與中傑鞋業董事長劉何玉鈴女士發起『心瓷傳愛』愛心義賣捐款，共捐助430餘萬元，剛好補足缺口，「她們就如同上帝差派來祝福孩子的天使」，讓孩子能獲得更好照顧。
林金花投入陶瓷創作約6年，創作藝品獲得很好口碑。她每件作品都是純手工創作，費心費力才完成。今年賣出70件，總金額約430萬元，因著一份母愛與感恩的心，決定為兒「助兒」，把義賣所得全額捐給沐風關懷協會來扶助弱勢家庭兒童，讓孩子們在課後可以得到安全的照顧、穩定學習與成長。