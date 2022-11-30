UBA／魔獸降臨引騷動 政大主帥:乾脆喊暫停

台灣雲豹明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今晚親臨輔仁大學中美堂，欣賞UBA大專籃球聯賽，他一到現場立刻掀起一陣騷動，連場上球員都難免分心，政大主帥陳子威笑說，「當時鼓譟聲很大，球員多少也被影響，乾脆叫一個暫停，讓球員也一睹魔獸風采，同時重新佈署進攻。」
記者廖聿偉/綜合報導
衛冕軍政治大學今碰上上季殿軍萬能科大，政大首節就取得20分大幅領先，加上外籍生莫巴耶火力全開，轟下28分、14籃板，終場政大99：57大勝，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季7連勝，跨季23連勝，持續隊史新猷。
賽前桃園雲豹已預告，霍華德將在晚間約六點抵達輔大，賽前中美堂外圍已出現大批人潮；霍華德在第二節抵達球場，現場立刻響起如雷的歡呼聲，連比賽球員都受到影響。
陳子威說，「霍華德來看UBA，對於球員是很難得的經驗，但叫暫停時還是提醒球員，要專注在球場上，不要受到場邊騷動干擾。」
霍華德和陳子威都是1985年出生，兩人是同一個世代的球員。陳子威表示，「以前看NBA就很欣賞魔獸，他在魔術時期威力十足，基本上球送到禁區就是無解。過去霍華德造訪台灣時，也曾見過他，他非常親切，今天還特別跟球員握手致意，完全沒有超級巨星的架子。」