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怪物新人IVE奪「MAMA最佳歌曲」爆哭！張員瑛落淚依然美

▲人氣女團IVE在「2022 MAMA AWARDS」奪下最佳年度歌曲獎。（圖／翻攝自friDay影音）
▲人氣女團IVE在「2022 MAMA AWARDS」奪下最佳年度歌曲獎。（圖／翻攝自friDay影音）

娛樂中心／綜合報導

南韓年度盛典「2022 MAMA AWARDS」今（30）日在大阪舉辦第二日活動，「怪物新人」IVE不僅獲得「最佳女新人獎」、「最佳舞蹈表演女團」，更以《LOVE DIVE》獲得MAMA「最佳年度歌曲獎」，成員們聽見得獎後，情緒都相當激動，張員瑛更忍不住淚水，當場落淚。

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▲IVE以《LOVE DIVE》獲MAMA最佳年度歌曲。（圖／翻攝自friDay影音）
▲IVE以《LOVE DIVE》獲MAMA最佳年度歌曲。（圖／翻攝自friDay影音）
由Gaeul、安兪真、Rei、張員瑛、Liz和Leeseo組成的人氣女團IVE在2022 MAMA AWARDS獲得三項大獎，分別是「最佳女新人獎」、「最佳舞蹈表演女團」和「最佳年度歌曲獎」；IVE在最佳女新人獎擊敗Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX和崔叡娜；在最佳舞蹈表演女團則打敗(G)I-DLE、BLACKPINK、LE SSERAFIM、NewJeans和Red Velvet 。

▲IVE隊長安兪真發表得獎感言。（圖／翻攝自friDay影音）
▲IVE隊長安兪真發表得獎感言。（圖／翻攝自friDay影音）
成員們當時聽見得了最佳年度歌曲時，紛紛露出驚訝表情，張員瑛更是忍不住淚水。而隊長安兪真當時率領團員上台，除了感謝公司的工作人員、代表和經紀人，也不忘感謝粉絲，穩穩講完感言；換其他成員發表感言時，團員們則是數度哽咽，情緒相當激動。（編輯：郭佩蓉）

▲IVE成員張員瑛忍不住淚水。（圖／翻攝自friDay影音）
▲IVE成員張員瑛忍不住淚水。（圖／翻攝自friDay影音）
▲IVE奪下最佳年度歌曲獎。（圖／翻攝自friDay影音）
▲IVE奪下最佳年度歌曲獎。（圖／翻攝自friDay影音）

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