巷仔內／昔敗蔣萬安！吳怡農再戰立委　勿只盼鐘擺效應

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不過終究雷聲大雨點小，吳怡農雖然網路聲量高，但普遍被認為其沒有認真經營地方，在只靠空氣票、卻與基層疏離的消長之下，只開出了約45%左右選票，雖為綠營歷次選舉以來的新高，但同時間，在總統蔡英文獲得壓倒性勝利、綠營大順風的情況下，同黨的北市立委吳思瑤、何志偉都漂亮連任，高嘉瑜首度參選立委也攻克深藍的港湖區，相形之下，黨中央針對吳怡農個人投入許多資源，卻沒有轉化成選票，堪稱選得相當難看，也讓蔣萬安養足了問鼎市長的底氣。
此次吳怡農再戰中山、北松山，雖然昔日對手蔣萬安已經高升，即將於12月25日入主台北市政府，不過仍被政壇視為吳個人的「復仇之戰」；另外也是民進黨在陳時中選得慘烈之後，是否能夠在台北市維持底氣、進而再起的關鍵。
此次民進黨之所以會徵召吳怡農參選，主要著眼於距離投票日37天的時間，在甫意外落選的在地資深議員梁文傑無意願的情況下，必須選擇知名度高，且與基層有淵源的候選人參選，才有望拿下該席次。
綜觀中山、北松山區在選區重劃後，歷屆當選的蔣孝嚴、羅淑蕾、蔣萬安雖皆是國民黨籍，不過綠營在中山區其實一直都有不錯的基本盤，甚至相較藍軍略有優勢，惟北松山由於有大量老舊軍公教社區，扣除2016年綠營分裂，成為其他次選舉成為藍營能屢次勝選的關鍵。
不過，綠、藍陣營在中山、北松山選區的差距一直都不大，綠營仍有勝選機會。綜合分析之下，吳怡農的高知名度是優勢，不過其擔任民進黨台北市黨部主委時深陷爭議，行政能力更受到質疑，再加上上回參選聲勢大，但沒有轉化成選票，此次回鍋相同問題是否重現，都是變數。
此役也是陳時中選得相當不理想後，民進黨能否回血的關鍵戰役。隨著陳時中慘敗，氣勢低迷的綠營基層能否再起，將是最大問題，而這有賴吳怡農勤跑展現誠意，而非只是寄望鐘擺效應；另外，綠營的空軍能否顯現優勢，更是決勝關鍵，若仍如同此次縣市長選舉一般反客為主、在同溫層自嗨，吳怡農的選情恐也是雪上加霜。
對於被徵召參選，吳怡農今日受訪則表示，「責任重大，我會盡一切努力爭取選民的支持與肯定」。另外，吳怡農也透過臉書表示，在未來的1個多月，自己會提出三個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。他承諾，會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政見與主張，希望在大家最關心的議題上，能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。
另外，吳怡農也說，會延續上一次選舉的原則，只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；也要打一場環保的選舉，不掛看板、不插旗子。台灣社會在進步、選舉文化更要進步，希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。