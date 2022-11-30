疫後健康住宅新趨勢 具備「以人為核心」居住品質

疫情延燒3年，帶來工作、居住等生活習慣的改變。其中影響最大的，就是居家環境。創立30餘年的大皆室內設計公司提出「後疫情時代住宅報告書」，指出疫情讓人們居家時間變長，居家空間從「只是回來睡覺的地方」，變成長時間生活場所。為此，讓人越住越健康、減少病毒傳染，以及以人為本設計理念的居住品質，成為人們對健康住宅要求的新趨勢。
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大皆設計李克忠說，「以人為核心」的設計概念，是從用戶最真實的身心靈需求來打造空間。每一個設計案，都需要對業主生活習慣深刻了解，創造屬於業主自己的風格文化，朝著客製化與獨特性以及純粹的空間進行專業研究，尤其重視「隱形的居家生活品質」，包括空氣品質（二氧化碳、濕度、溫度、空氣對流），燈光設計及自然採光，水系統，音頻感受，材料品質（無毒、綠建材），空間舒適度，動線心理學等專業領域的呈現。沒想到這默默經營多年的堅持，在疫情後，迎合居家潮流成為了關注的焦點。
李克忠表示，畢竟現在環境賀爾蒙、飲食毒素比以前多太多，若是居住空間也存在毒素，那對健康無疑是潛在危機。「這就是以人為本的重要性，設計師總是要想得比客戶多，要比業主更了解業主的需求，也必須向市場推廣尚未形成的無毒趨勢。」所以， 究竟是福地居福人，還是福人居福地？李克忠以多年來的經驗表示，只要人健康，住哪裡都是福地。當空間設計的起心動念就是為了業主一家子的健康，環境可以影響人，因此間接、直接的造就無數個福地。