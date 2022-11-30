MAMA典禮最高潮！BTS「3年拿4大賞」 J-Hope當場打給Jin
南韓年度盛典「2022 MAMA AWARDS」今（30）日在大阪舉辦第二日活動，BTS防彈少年團拿下年度歌手獎、MAMA白金獎，J-Hope在講感言時，還直接拿起手機打給成員Jin，掀起典禮高潮，台下粉絲ARMY「阿米」們也激動狂喊。
娛樂中心／綜合報導
防彈少年團拿下年度歌手獎，也是他們自2016年以後，連續第7年奪獎，J-Hope上台發表感言時，也自嘲「我不像RM那樣會說話，不過就直率說出自己的感想」。
他坦言，2022年對防彈來說是苦難與考驗，但他們也努力克服，為了展現最好的一面一路走到這，希望未來可以繼續努力，他也謙虛表示「其實防彈今年好像沒有什麼厲害成績，但能拿這個獎，我以謙虛、感謝之心接受」，也希望大家可以支持成員們接下來的個人活動。
今年MAMA還多了白金獎，為了慶祝BTS過去3年連續拿了4個大獎，J-Hope上台拿下獎盃後，也表示「成員們應該要到齊領獎，真的很可惜。」接著便直接拿出手機，說要現場打給大哥Jin，讓全場嗨翻。當時，Jin接到電話，還笑虧「在說感言的時候，怎麼可以打給我啦」，後來也向阿米們打招呼「大家好，我是BTS的Jin，我愛阿米，謝謝你們，天氣變冷了不要感冒，我會好好去軍隊再回來」，讓粉絲又驚又喜，為典禮掀起高潮。（編輯：郭佩蓉）