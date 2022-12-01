▲ 搶佔微型電動二輪車新法商機，eMOVING 通過國家級認證

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同步推出一站式服務 貼心代辦服務協助車主快速申領掛牌
近年來微型電動二輪車事故頻傳，為了加強車輛管理，交通部近日實施「道路交通管理處罰條例」，要求微型電動二輪車得掛牌才能上路，違者將處1,200到3,600元罰鍰，並禁止行駛。新規於11月30日上路，目前已上路的45萬輛舊車保有兩年緩衝期。公路總局鼓勵民眾盡早掛牌，同步祭出規費減免措施，已上路的微型電動二輪車即日起至明年底前完成掛牌手續，將免徵450元牌照和行照規費。
中華eMOVING為全台首家取得電子控制裝置檢驗合格之微型電動二輪車車廠，以同級車最嚴格的檢驗標準保障消費者權益，每一台出廠車輛除了法規規定的耐震動、過放電及循環壽命試驗，eMOVING 更主動增加車體衝擊、摔落、涉水等試驗。另外，比照較嚴格的市售電動機車標準進行一萬八千公里耐久測試，來確保車輛騎乘的耐久性。加上中華汽車生產線通過監理所檢驗認證，中華eMOVING新出廠車輛不需再實車查核即可領牌，以品質安全確保新法上路就能讓新購車主順利領牌；已販售至顧客的微型電動二輪車，eMOVING除了保障換牌順利外，更推出代辦領牌完整服務，車主不用親自前往監理所辦理繁瑣手續，還可節省寶貴時間，在品牌專賣店就能一站式的提供保養、保險、掛牌等需求服務。
限時購車三大優惠 買的安心又輕鬆
中華eMOVING自2013年第一台電動自行車上市，以車身輕巧、價格親民等，加上免駕照及免加油的優勢，一直以來是民眾入手電動機車首選，至今服務累積近5萬名的車主，搭配微型電動二輪車掛牌新法上路，推出限時購車三大優惠，即日起到12月31日，凡購買微型電動二輪車Shine、Bobe，除3,000元購車金外，再加贈三年強制險，幫消費者省下保險的費用，並可選擇12期0利率的分期付款方案，最低只要不到4萬元就能把新車帶回家。
多元能源 優惠滿滿 價錢直逼半價
中華eMOVING擁有多元能源補充方式的產品，即日起，除微型電動二輪車Shine、Bobe的限時優惠外，使用Gogoro電池交換系統的輕型EZ1輕鬆入手最低只要28,025元(註2)再加贈後腰靠枕組。市場唯一支援在外快速充電、在家便利充電的普通重型車款勁炫125搭配補助只要41,505元起(註2)就能輕鬆購入，優惠直逼半價。另備有每月99元起的超低資費方案。歡迎至全台中華eMOVING專賣店體驗試乘。