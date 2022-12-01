如果Vovlo EX90皮卡長這樣可以嗎？

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Volvo於11月推出品牌最新旗艦電動休旅EX90，EX90搭載最先進感測科技，運用 LiDAR光達系統同時整合光達、5個雷達、8個攝影機和16個超音波感測器，並透過NVIDIA Drive高核心運算能力，提高駕駛輔助能力。車室方面則配置15吋中控螢幕，內建的Google車載系統與5G服務能自由下載喜愛的應用程式，同時還可透過Google Assistant進行車輛上鎖/解鎖。而動力部分基於全新平台SPA 2打造，搭載111 kWh電池組與兩具電動馬達，擁有517hp/92.8kgm最大輸出及600公里續行里程。
不過EX90就僅有休旅單一車種，對此不時發揮創意的國外設計師X-Tomi Design，這次新作品對象就是EX90。在此之前X-Tomi Design已陸續設計過RS Q3 Pickup、GR Yaris敞篷與Mulliner Batur改成Shooting Brake等車，此次則是將EX90改為皮卡，在造型方面X-Tomi Design並未替EX90皮卡進行修改，僅將後座修改皮卡樣式，雖然先前X-Tomi Design也有設計過皮卡，但看起來EX90不太適合改成皮卡。