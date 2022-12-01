UBA／林信寬轟27分　台師大7戰5勝封關

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第2、5戰各輸給地主輔大、衛冕軍政大後的臺師，接著2連勝上季第四萬能科大、第八國體後，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，5勝2敗作收，略優於上季同期的4勝3敗。
本季甫接兵符的新科教練李秉鴻說：「勉強接受，因這一階段如同是我與球員開始合作的『蜜月期』，乃至成果初步驗收，因彼此都仍在適應，但OK啦！除了球員的心態，特別是對到強隊如政大，企圖心明顯不夠。」
但李秉鴻說：「這一勝不只是1勝，另一收穫及意義是，彭柏樺展現進攻之外的另一才華，今天在防守端做了無形及巨大的貢獻，且只有 『內行人』才看得懂，因他把國體攻守樞紐陳力生的殺傷力，降到最少。」
被教練點名，彭柏樺及林信寬對新科教練李秉鴻「這麼容易就滿足」7戰拿5勝，兩人另有解讀說：「其實我們設定要拿6勝，但第2戰輸地主輔大，而多了1敗。」
林信寬先發32分鐘兩分球11投中6、三分球10投中3、6罰中6，27分本季最高，僅次於上季預賽對高師拿30分、大一對輔大28分，歷來第3多，另有籃板、抄截各7，單場7抄也是個人新猷，外帶3助攻。
但林信寬不是很滿意自己表現說：「後3節只再添14分，且命中率下滑，又未買到任何罰球，意味自己仍不夠成熟，得再尋求突破。」