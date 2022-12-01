UBA／「乙組小劉錚」 中興大學苦等逾4000日才奪勝

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那一勝彌足珍貴，因那是該季中興的唯一勝，預賽他們1勝6敗在B組8隊墊底，無緣12強，13至16排名賽再吞2連敗，全季1勝8敗，排與賽16強之末，101學年降至二級10年，上季拿到二級第四後，本季重返一級。
相隔超過4000天再於一級贏球，本季升任領隊、上季率中興晉二級四強的資深教練賈凡說：「100學年率隊打一級的是另一資深教練，當年我仍掌明道大學兵符，本季重返一級前，我們兩教練、校方、球員，評估討論多次後，才決定再拚一級看看，哪怕當列強的砲灰，因而今天開胡首勝，是值得的。」
話峰一轉，賈凡說，第一勝也付出很大代價，大四前鋒劉俊廷第三節結束前2分鐘摔傷左手肘，韌帶似已斷裂，得就醫具體診斷，但傷勢不輕，看似很難樂觀。
他說，開胡後第三階段希望能再添些勝場，目標前12名保級，但傷兵是最大關鍵，尤其劉俊廷，出身乙級雲林斗六正心高中的他，今天先發打28分鐘後傷退，9投中6、9罰中6，攻下開季7戰最高的18分也是首度上雙，外帶4助攻及籃板、抄截各2，他說：「已經大四，明天得先回臺中上課，手傷更得就醫，希望沒很糟。」
大五「一哥」王聖翔7分6籃板8助攻，含終場前最後的三分彈，也是開季7戰第3度只得最低的7分，8助攻卻個人新高，他說：「今天手感欠佳，但贏球第一勝最重要，只是本階段少拿1勝，因原設定對僑光科大也要贏，下一階段得再多拿幾勝，才能保級。」
王聖翔說，如同教練所說，季前大家討論，球員一致決定要拚一級，因這難得，現首勝入袋，意味選擇是對的。
今天一戰成名的大二前鋒陳新翰，出身斗六高中、打乙級，畢業後考進中興應用數學系，賈凡說：「陳新翰剛來時，我就覺就很眼熟，因他像極了當年我帶明道時，劉錚甫從乙級桃園新興工商畢業，考進明道的菜鳥樣子，兩人都約192，外型相似度百分之七十，陳欣翰基本功、投籃一般，運動力則超強，與劉錚的球技、觀念、彈跳能力勁爆，不太一樣。」
賈凡說，劉錚在新興工商打中鋒，明道後轉型小前鋒，現身手全方位，陳新翰今天飆25分，泰半來自防守後的轉換快攻，其實他投籃不準，尤其沒三分線，過往在斗六高中也打中鋒，但他體型屬鋒線，本季先轉到四號，未來也要再拉到三號小前鋒，前提須加強投籃、尤其三分球。
賈凡說，劉錚、陳新翰高中都打乙級，同屬素人，劉錚現在CBA打拼，陳新翰條件相當，但未來如要走籃球路，很多都提升、補強，還有很長的要走，卻值得期待。
陳新翰194公分的親哥哥陳昭群，過往在泰山高中也主打禁區，進臺科後轉至前鋒，現三分超準，陳新翰說：「其實哥哥當年決定走籃球路，家人開始並不支持，更不同意我挑戰HBL甲級，因而我讀斗中打乙級，從沒想到本季竟可拚UBA一級。」
他說，大他兩歲的哥哥只要放假一回斗六，兄弟倆就會先在公園球場來個一對一「開場白」，每次他都被哥哥打爆，哥哥也說他投籃爆爛，得再加油，然後兄弟倆再找人拚三對三鬥牛，默契絕佳，也殺翻天。
陳新翰說：「臺科連兩季掉UBA二級，上季、今年4月在臺中的決賽，中興、臺科同場競技，抽籤後有可能在四強準決賽遭遇，前提得兩隊都晉四強，我與哥哥都很期待兄弟首度對決，結果第二輪我們中興贏醒吾晉級，臺科卻69：77不敵北市大，無緣四強，下季得續打二級，中興、臺科因而沒得交手，我也錯過挑戰老哥的機會，我們都很失望。」
他說，希望臺科及哥哥加油，下季重返一級，但哥哥會不會延畢或讀碩班，現言之過早，而以他對哥哥的了解，哥哥未來應會投入職籃選秀，至於自己，現才大二，先把UBA打完再說，特別是要幫中興保級。