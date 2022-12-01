戴《順澤宮》帽稱霸世界 冠軍選手來台還願

我是廣告 請繼續往下閱讀
2019 年 IRONMAN 70.3 世界錦標賽，率先衝入終點的 Iden，因頭戴彰化「順澤宮」鴨舌帽，讓他瞬間在台灣紅透半邊天，快速圈粉台灣自行車與鐵人三項族 群，隨後 Iden 也騎乘 GIANT 三鐵車 Trinity 在 2021 年成功衛冕 IRONMAN 70.3 世 界冠軍，並在 2022 年更進一步，拿下 IRONMAN 超級鐵 人的世界冠軍。
東京奧運金牌得主 Blummenfelt 則是在 2021 年初成為巨大集團旗 下品牌 CADEX 的贊助選手，其卓越的成績亦吸引了大批台灣粉絲的矚目，他以驚 人的速度在一年半內完成鐵人金滿貫，接連拿下東京奧運冠軍、WTC 系列賽總冠 軍、IRONMAN 世界冠軍以及 IRONMAN 70.3 世界冠軍頭銜，更在今年 6 月使用 CADEX TRI 三鐵車以 06:44:25 的成績完成史無前例的 SUB7 挑戰(在 7 小時內完成 226 公里超級鐵人距離)。
在台灣擁有高人氣的 Iden 與 Blummenfelt 在 27 日下午抵達台灣，吸引不少 熱情粉絲前往接機，一睹冠軍風采，Iden 與 Blummenfelt 也親切的與粉絲們一一 簽名及合影。兩人在抵台後，立刻開啟台灣美食之旅，連續兩天品 嘗了滷肉飯、牛肉麵、蚵仔煎等台灣小吃，更大膽的嘗試了臭豆腐，展現兩人勇於 挑戰的冒險精神。除了品嘗美食，Iden 與 Blummenfelt 也前往台北 101、永康 街、象山等台灣知名景點，並會安排前往彰化順澤宮「還願」。
Iden 興奮的說： 「順澤宮是這趟旅程必去的景點，很感謝神明帶給我這麼多成就，讓我現在有一個 非常精彩的生涯，而且大部份的時刻我都帶著神帽，所以很感謝祂帶給我的幸運。」
首次來到台灣的 Blummenfelt 則表示：「聽 Iden 講了很多關於台灣的故 事，很想來體驗台灣的文化，因為這個賽季還滿長的，想來台灣好好來享受放鬆一 下。」