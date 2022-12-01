江澤民逝世！蒲亭哀悼、UN秘書長：勿忘其熱情和開放
中國前國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於昨（11月30日）病逝，享耆壽96歲。消息傳出後，包含俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、聯合國秘書長古特瑞斯（António Manuel de Oliveira Guterres）等，都陸續表達哀悼之意。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，克林姆林宮聲稱，蒲亭已致電給中國國家主席習近平，表達慰問之意，肯定江澤民造就中國經濟社會發展的巨大成就，也與中國國際地位加強有著緊密相連，並提到他與江澤民在2001年簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》，奠定了2國關係發展的基礎；對於江澤民這樣1位具有權威的政治家與傑出人物，將永遠被銘記在心。
與此同時，聯合國安理會也在同一天，於美國紐約總部舉行核不擴散問題會議前，安排全體代表起立，為江澤民默哀1分鐘。
聯合國秘書長古特瑞斯聲明，對江澤民逝世深表悲痛，因為他倡導國際參與堅定不移，中國的巨大經濟發展、加入世界貿易組織（WTO）等，都是他任內的標誌性成就，永遠不會忘記江澤民的「熱情和開放」。
古特瑞斯也回憶，自己擔任葡萄牙總理期間，曾與江澤民合作，確保澳門主權順利移交中國，僅代表聯合國向江澤民的家人、中國政府和人民致以誠摯慰問。