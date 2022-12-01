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哀悼江澤民！中國多個網頁祭黑白色　海內外網友熱議

▲中國前國家主席江澤民以96歲的高齡去世。圖為他2019年10月1日出席中共建政70週年紀念日活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前國家主席江澤民以96歲的高齡去世。圖為他2019年10月1日出席中共建政70週年紀念日活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國前國家主席江澤民11月30日去世，他在任期間，中國發生了巨大的變化，為了緬懷一代領袖，中國網頁一律以黑白呈現，而江澤民之死也在海內外掀起熱議。

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綜合《美國之音》、《自由亞洲電台》報導，之前網路上就曾多次流傳有關江澤民的死訊，許多網友都說「江澤民死了，這一次是真的」，不只淘寶、新浪微博等中國網站頁面都改以黑白哀悼，還傳出中國要求媒體主播只能化淡妝，且在一定時間內，不要使用「開門紅」等任何渲染快樂狂歡氣氛的詞彙，直播間也要避免出現大紅色。

▲新浪微博以黑白色悼念江澤民，有關話題也衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）
▲新浪微博以黑白色悼念江澤民，有關話題也衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）
▲中國民眾慣用的淘寶等網購和社交影視平台也變成黑白色。（圖／翻攝自淘寶）
▲中國民眾慣用的淘寶等網購和社交影視平台也變成黑白色。（圖／翻攝自淘寶）
有網友質疑，江澤民之死，時間點過於湊巧，正好逢中國許多大城市爆發「白紙革命」（白紙運動），不排除是出於中國共產黨的政治需要，想藉此轉移視線。此外，也有不少網友認為，江澤民掌政期間功過皆有，包含推舉習近平為「儲君」，致其再次復辟（中共領袖職位終身制猶如帝制），直言：「光是他啟用包子（指習近平），就夠永遠待在地獄中了！」

報導指出，江澤民力推當時看上去忠厚木訥的習近平成為儲君，結果習上台後立即脫離他的控制，以反貪的名義進行政治清洗，也把江澤民的許多黨羽和同盟打入牢中，因此也被部分中國民眾評為「自作聰搬石頭砸自己的腳」，不只給中國帶來一個殘暴的獨裁者，也害慘所有中國人。

不過，也有其他中國民眾表示，評價江澤民的時候，應該要把他與習近平做比較，才能做出比較公平的評價，儘管江在任時爭議不少，但仍是中國改革開放以來最好的一屆領導：「以前從來沒覺得江澤民哪裡好，但是自打習豬頭上台，很多人居然開始懷念江（澤民）胡（錦濤）年代，所以總加速師開倒車的能力果然是驚為天豬，民怨沸騰」、「他雖然留戀權力，但他做滿10年就下來了，在背後影響後面的接班人，習就直接修改憲法，讓自己永遠當老大」、「那時一直以為好日子還在後面，今天才發現原來好日子竟是昨天」。

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