致力永續經營！中鋼獲台灣永續典範企業獎之殊榮

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此外，在單項績效獎部分，中鋼也脫穎而出，拿下人才發展領袖獎、氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎，以及永續供應鏈領袖獎等7座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審之青睞。
王錫欽說，中鋼公司為響應全球淨零碳排倡議，於去(110)年2月設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，並完成2050年邁向碳中和的路徑規劃，以短程減碳，中長程分先低碳、再零碳等2個階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。
王錫欽並說，中鋼公司整體減碳工作，短程部分規劃加大力度提升能源效率，以及使用再生能源，中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動，長程部分則與全球先進鋼廠同步，規劃全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。
王錫欽指出，此次中鋼公司榮獲台灣十大永續典範企業獎等10座獎項，加上其他集團子公司所獲得的7座獎項，中鋼集團總計囊括17項大獎，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。
王錫欽並指出，中鋼公司面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，不僅確立以高值化精緻鋼廠及綠能產業，作為下1個50年的經營發展雙主軸，未來將持續致力環保減碳、社會共榮及打造鋼鐵韌性的全球卓越企業目標邁進，善盡企業社會責任。