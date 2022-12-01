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致力永續經營！中鋼獲台灣永續典範企業獎之殊榮

▲中鋼公司總經理王錫欽(右)代表接受考試院院長黃榮村(左)頒發台灣十大永續典範企業獎之殊榮。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司總經理王錫欽(右)代表接受考試院院長黃榮村(左)頒發台灣十大永續典範企業獎之殊榮。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司致力永續經營，於日前，由該公司總經理王錫欽代表接受考試院院長黃榮村頒發台灣十大永續典範企業獎，也是該公司第7度獲得此一之殊榮，並獲7座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

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中鋼公司總經理王錫欽表示，這項由財團法人台灣永續能源研究基金會所主辦的台灣企業永續獎活動，中鋼在永續綜合績效的亮眼表現下，第7度榮獲最高榮譽─台灣十大永續典範企業獎，同時，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒永續報告書獎白金級，亦獲得全球企業永續獎之永續報告書獎銅獎。

此外，在單項績效獎部分，中鋼也脫穎而出，拿下人才發展領袖獎、氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎，以及永續供應鏈領袖獎等7座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審之青睞。

王錫欽說，中鋼公司為響應全球淨零碳排倡議，於去(110)年2月設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，並完成2050年邁向碳中和的路徑規劃，以短程減碳，中長程分先低碳、再零碳等2個階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。

王錫欽並說，中鋼公司整體減碳工作，短程部分規劃加大力度提升能源效率，以及使用再生能源，中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動，長程部分則與全球先進鋼廠同步，規劃全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。

王錫欽指出，此次中鋼公司榮獲台灣十大永續典範企業獎等10座獎項，加上其他集團子公司所獲得的7座獎項，中鋼集團總計囊括17項大獎，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

王錫欽並指出，中鋼公司面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，不僅確立以高值化精緻鋼廠及綠能產業，作為下1個50年的經營發展雙主軸，未來將持續致力環保減碳、社會共榮及打造鋼鐵韌性的全球卓越企業目標邁進，善盡企業社會責任。

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